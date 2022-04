Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen/Oberteuringen/Blankenried

Verkehrsunfall - Fahrer schwerverletzt - Zeugenaufruf !

Am Montag kurz vor 20:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 329 zwischen Waltenweiler und Blankenried. Der 22-jährige Lenker eines grauen Peugeot 206 mit FN Kennzeichen kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Augenscheinlich gerieten zunächst die rechten Räder in den Grünstreifen worauf der Fahrer gegenlenkte. Anschließend verlor er mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte einen Abhang hinunter, wobei die Beifahrerseite mit einem Baum kollidierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits nicht mehr ansprechbar. Er wurde umgehend aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Eventuell gab es vor dem Unfall Beobachtungen welche in Zusammenhang mit dem Fahrzeug, der Fahrweise, dem Fahrer stehen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541-701-0 in Verbindung zu setzen.

