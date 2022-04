Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Kraftstoffdiebstahl - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag und Ostersonntag öffneten unbekannte Täter gewaltsam den Tankdeckel eines Lkw und entwendeten ca. 100 l Diesel. Der Lkw parkte auf dem Gelände einer Autovermietung in der Espanstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Illegale Müllentsorgung im Trinkwasserschutzgebiet - Zeugenaufruf !

Vermutlich am Samstag in den frühen Abendstunden wurden zum wiederholten Mal, Abfälle auf einem Grundstück in der Bussenstraße 175 abgelegt. Entsorgt wurden mehrere Müllsäcke mit verschiedenen Abfällen (Pflanzenreste, Gemüsereste, Windeln, etc.). Nur durch glückliche Umstände gelangte der Müll nicht ins Trinkwasser. Das Grundstück in der Bussenstraße ist ein Biotop und Trinkwasserschutzgebiet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

