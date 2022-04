Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Parkplatz der OSK in Wangen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Ostersonntag wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang beschädigt. Der graue Nissan NV 200 wurde in der in der Zeit von 10:24 Uhr bis 11:30 Uhr augenscheinlich am hinteren Kotflügel der Fahrerseite angefahren. Dabei entstand eine Delle u.a. mit weißen Lackspuren. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, Tel. 07522-9840, erbeten.

Isny, Bar "HELLO MY DEER"

Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags kam es kurz nach 2:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Innenbereich der Bar. Vermutlich eskalierte ein zuvor stattgefundenes Streitgespräch zwischen einem 23 und 25-jährigen Gast. Offensichtlich wurde dabei einer der Beteiligten gegen die Bar gestoßen und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522-9840 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch, A 96

Lkw Kontrollen an der Anschlussstelle Leutkirch - gefälschte Fahrzeiten

Am gestrigen Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen zwei Sattelzüge mit auffälligen Lenk-und Ruhezeiten festgestellt. Der 50-jährige Lenker eines Lkw führte in seiner Jackentasche zwei weitere, auf andere Namen ausgestellte Fahrerkarten mit, welche augenscheinlich auch eingesetzt wurden. Beim zweiten Sattelzug, führte der 33-jährigen Fahrzeugführer eine weitere, nicht auf seinen Namen ausgestellte Fahrerkarte bei sich. Augenscheinlich gelangte auch diese unerlaubt zum Einsatz. Beide Lkw-Fahrer sind ausländische Staatsangehörige und fahren ihre 40-Tonner im europäischen Güterverkehr. Nach Einbeziehung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden von beiden Fahrern jeweils 2000 Euro Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurden die offensichtlich missbräuchlich eingesetzten Fahrerkarten sichergestellt sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung der Fahrer durchgeführt.

Altshausen

Bedrohung mit einer Waffe

Ostersonntag kurz vor 22:30 Uhr kam es zu einer Bedrohung im Bereich der Brücke 32 / Zeppelinstraße. Der 36-jährige Tatverdächtige fuhr mit einem dreirädrigen Fahrrad auf die Geschädigten zu und bedrohte sie unvermittelt mit einer Schusswaffe. Den bedrohten Männern 23 und 19 Jahre alt, war es möglich sich der Situation zu entziehen. Der Tatverdächtige konnte wenig später in der Wilhelm-Hauff-Str. festgenommen werden. Gegenüber der Polizei gab er an, dass es sich um eine unechte Schusswaffe handelte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille, weshalb im Weiteren eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte zudem noch Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt zur Anzeige gebracht werden.

Ravensburg

Bedrohung - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es kurz nach 20 Uhr zu einer Bedrohungssituation auf dem Gespinstmarkt. Eine männliche, dunkelhäutige Person ging augenscheinlich alkoholisiert auf Passanten los. Es blieb nicht bei verbalen Entgleisungen, der Tatverdächtige versuchte einen Radfahrer vom Rad zu ziehen und als ihn dieser zur Rede stellte, zog der Tatverdächtige ein Taschenmesser. Das Messer konnte ihm durch einen 17-jährigen Zeugen abgenommen werden. Mit Hilfe eines weiteren Zeugen wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Während des Transports zur Dienststelle spuckte er mehrfach ins Innere des Streifenwagens. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751-803-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird gebeten, dass sich der von der Auseinandersetzung betroffene Radfahrer bei der Polizei meldet. Zeugen beschrieben ihn als blond, zotteliges Haar, 3-Tage-Bart und eventuell mit einer roten Mütze.

