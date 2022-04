Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Bodenseekreis - Mehrere Fahruntüchtige Fahrzeugführer

Gegen mehrere Fahrzeugführer musste das Polizeirevier Überlingen einschreiten:

Gegen einen 49-jährigen Pedelecfahrer wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Gegen 01:30 Uhr wurde er schlafend neben der L200 angetroffen und gab sinngemäß selbst an, nicht mehr in der Lage gewesen zu sein weiter zu fahren, weshalb er sich schlafen gelegt habe. Da er einen Alkomattest verweigerte, muss nun das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden.

Ordnungswidrig handelte ein 46-jähriger PKW-Lenker, der am Samstag gegen 19:50 Uhr mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,28 mg/l auf der B31 unterwegs war.

Ein 25-jähriger LKW-Fahrer wurde nach auffälliger Fahrweise am Samstag gegen 14:55 Uhr auf der B31n kontrolliert. Der durchgeführte Alkomattest ergab umgerechnet einen Wert von über 2,5 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Konstanz wird vorgelegt.

Sekundenschlaf benannte eine 60-jährige Unfallverursacherin am Samstag gegen 07:45 Uhr als Ursache für den von ihr verursachten Unfall auf der K7786. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, die Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird vorgelegt.

Auch der Fahrer eines vom Polizeirevier Friedrichshafen am Sonntag gegen 00:00 Uhr kontrollierten Rollers hatte zu viel Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet fast 2,5 Promille. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis für den vermutlich rechtswidrig getunten Roller. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Auch der Verursacher eines Unfalls im Waggershauser Tunnel am Samstag gegen 18:35 Uhr war betrunken unterwegs. Er touchierte ein auch dem benachbarten Fahrstreifen fahrenden PKW und flüchtete im Anschluss. Bei der Kontrolle des Fahrers durch eine Streife des Reviers Überlingen ergab der Alkomattest eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 2 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird vorgelegt.

Den unrühmlichen Höchstwert erzielte eine PKW-Lenkerin am Samstag um 13:10 Uhr in Friedrichshafen. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 3,5 Promille musste auch sie den Führerschein abgeben.

Friedrichshafen - Ruhestörung, Beleidigung und Widerstand

Zunächst nur wegen einer Ruhestörung wurde ein 43-jähriger Mann am Sonntag gegen 02:45 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Keplerstraße aufgesucht. Der uneinsichtige Mann beleidigte die eingesetzten Beamten, griff die Beamten mit einer Krücke an und leistete in der Folge bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Auch er hatte mit knapp 3 Promille etwas zu tief ins Glas geschaut und musste den Sonntagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen.

