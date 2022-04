Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Raub

Von einer größeren Personengruppe wurde ein 30-jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:30 Uhr im Hirschgraben in Ravensburg ausgeraubt. Der Geschädigte wurde von den Tatverdächtigen unvermittelt beim Vorbeigehen attackiert, mehrere Tatverdächtige schlugen und traten hierbei auf ihn ein. Anschließend wurde der Rucksack des Geschädigten entwendet. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 erbeten.

Aichstetten - Brennender PKW

Ein brennender PKW musste am Samstag gegen 13:10 Uhr auf der A96 Höhe Aichstetten gelöscht werden. Der PKW verlor während der Fahrt an Leistung, beim Anhalten auf dem Seitenstreifen, hatten sich im Motorraum bereits Flammen gebildet. Ein zufällig vorbeikommender LKW-Fahrer hielt an und löschte den Brand vorerst mit einem mitgeführten Feuerlöscher, ehe die Feuerwehr die Folgemaßnahmen übernahm.

Leutkirch - Versuchter PKW-Aufbruch

Am Samstag zwischen 15:00 und 18:00 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter einen PKW auf einem Kiesparkplatz in der Wurzacher Straße in Leutkirch aufzubrechen. Der Täter versuchte vergeblich das hintere linke Seitenfenster einzuschlagen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell