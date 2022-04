Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen - Schlägerei bei Geburtstagsfeier

Zu mehreren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr bei einer Geburtstagsfeier bei einer Grillhütte in Mengen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen leisteten die alkoholisierten Tatverdächtigen einer dortigen Körperverletzung gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten. Es kam zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Pfefferspray musste seitens der Polizeibeamten eingesetzt werden. Zudem wurde in der Folge versucht einen der in Gewahrsam befindlichen Tatverdächtigen zu befreien. Es wurden mehrere Streifen der umliegenden Reviere zur Klärung der Lage zusammengezogen. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen folgen.

