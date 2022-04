Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 16.04.22 aus dem Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach (ots)

Täter hebeln Terrassentür auf

Eingebrochen wurde am Karfreitag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.10 Uhr in eine Wohnung im Sonnenbergweg in Bad Wurzach. Über die aufgehebelte Terrassentür betrat der oder die Täter die Wohnung. Es wurden zwei Zimmer durchwühlt und Bargeld entwendet.

Argenbühl

BMW-Fahrer stößt mit Gegenverkehr zusammen

Der 19jährige Fahrer eines BMW befährt am Freitag gegen 11.30 Uhr die B 12 bei Argenbühl in Richtung Lindau. In einer leichten Linkskurve überholt er ein vorausfahrendes Wohnmobil. Dabei übersieht er den entgegenkommen Pkw Mercedes, der von einer 52jährigen gelenkt wird und es kommt zum Frontalzusammenstoß. Der BMW-Fahrer sowie der Beifahrer im Mercedes werden leicht verletzt. Die Fahrerin des Mercedes wird schwer verletzt. Alle drei werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg leiten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ein und beschlagnahmen den Führerschein des 19jährigen auf richterliche Anordnung noch direkt vor Ort.

Wangen

Vandalismus an Wangener Schule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hielt sich wohl eine Gruppe zechender Jugendlicher an der Realschule im Dannecker Weg auf. Dort vermüllten sie das Gelände, zerschlugen Bierflaschen und warfen eine Baustellenabsperrung um. Außerdem beschädigen sie einen Türgriff durch Feuer.

