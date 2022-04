Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 16.04.22 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Mengen (ots)

Feuerwehr löscht brennenden Lichtschacht

Eine weggeworfene Zigarettenkippe setzte den Lichtschacht eines Einkaufsmarktes in der Reiserstraße in Brand. Eine Zeugin konnte am Karfreitag Nachmittag beobachten, wie aus einer Personengruppe heraus die Kippe in den Schacht geworfen wurde. Die Feuerwehr Mengen war mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden ist gering.

Laiz

Pflanzenkübel mutwillig beschädigt

Einen Pflanzenkübel mit Palme haben unbekannte Täter am Karfreitag in der Zeit zwischen 22.45 Uhr und 23.45 Uhr an der Grundschule in Laiz umgeworfen und beschädigt. Der Schaden wird auf einen zweistelligen Eurobetrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell