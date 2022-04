Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Pkw erfasst Radfahrer und überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Karfreitag gegen 16.20 auf einer Gmeindeverbindungsstraße in Friedrichshafen. Der 43-jährige Lenker eines VW Golf befuhr einen Gemeindeverbindungsweg, der in den Tonschweilerweg mündet. In einer scharfen Rechtskurve fuhr der Pkw aus bislang nicht bekannter Ursache geradeaus weiter und erfasste zwei dort fahrende Radfahrer. Anschließend überschlug sich der Pkw in einem dortigen Obstgarten und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein 66-jähriger Radfahrer wurde unter dem Pkw eingeklemmt, konnte aber von den Anwesenden befreit werden. Hierbei zog er sich mehrere Rippenfrakturen zu. Die zweite 65-jährige Radfahrerin kam ebenfalls zu Sturz und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Durch Rettungskräfte wurden die beiden Radfahrer in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt, seine 33-jährige Ehefrau und die beiden sieben und fünf Jahre alten Kinder blieben zum Glück unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Des Weiteren wurde der Führerschein des Unfallverursachers durch die Polizei einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell