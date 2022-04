Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Mann durch Stich verletzt

Mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 43-Jähriger am Donnerstagnachmittag. Der Mann war zusammen mit einer Begleiterin zu Fuß im Bereich des Bahnhofplatzes unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angebettelt wurde. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit und zu Handgreiflichkeiten zwischen den zwei Männern. Als der 43-Jährige zu Fuß flüchtete, verfolgte ihn der Tatverdächtige und verletzte das Opfer mit einem spitzen Werkzeug am Rücken. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Verletzten. Der Täter flüchtete indes in Richtung Bahnhofsgebäude. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Mann, bei der mehrere Streifen von Polizei und Bundespolizei eingebunden waren, führte nicht zum Erfolg. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet die Bevölkerung unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum Täter. Dieser soll etwa 25 Jahre alt, 170cm groß und schlank sein sowie dunkle Hautfarbe haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Hose, ein helles T-Shirt und eine blaue Jeansjacke. Auffällig soll bei dem Tatverdächtigen insbesondere eine große Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen sein.

Salem / Neufrach

Unfallflucht

Am Freitagmorgen, gegen 02:25 Uhr, befuhr der Unfallverursacher in Neufrach die Straße am Riedweg als er auf einen ordnungsgemäß abgestellten Lkw-Anhänger auffuhr. Durch den Aufprall spießte sich die Deichsel des Anhängers in den Motorraum des Golfs und schob den Anhänger in Folge auf den dazugehörigen Lkw. Nachdem es dem Unfallverursacher nicht gelang den Golf von der Anhängekupplung zu lösen, schloss er seinen Pkw ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete, das es sich bei dem Unfallverursacher um eine männliche Person, zwischen 25 und 30 Jahre alt, handelte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Markdorf

Radfahrer kommt zu Sturz

Am Donnerstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr der 82-jährige Radfahrer mit seinem Pedelec die Andreas-Strobel-Straße, als er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, alleinbeteiligt stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551-8040 zu melden.

Friedrichshafen

Ladendiebstahl

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Donnerstag gegen 12:50 Uhr mehrere hochwertige Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße. Der männliche Täter kleidete sich hierbei vollständig neu ein und ließ seine getragenen Kleidungsstücke im Laden zurück. Anschließend flüchtete er in Richtung Buchhornplatz. Die entwendete Kleidung hatte einen Wert vom 1140 Euro. Der Dieb konnte vom Personal wie folgt beschrieben werden: südländisches Aussehen, ca. 20 - 30 Jahre alt, ein Arm komplett tätowiert, ca. 180cm groß. Zeugen, welche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell