Pfullendorf / Denkingen

Dieb in der Umkleidekabine aktiv

Fast 900 Euro erbeutete ein Dieb, als er am Donnerstagabend in der Herrenumkleidekabine des SV Denkingen das Bargeld aus den Portemonnaies der Spieler stahl. Die Spieler befanden sich zu der Zeit beim Training auf dem Sportplatz.

Fulgenstadt

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Vermutlich auf Grund eines Schwächeanfalls kam es am Donnerstagabend, gegen 17:11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg Fulgenstadt / Holzmühle. Als die 17-jährige Unfallverursacherin mit ihrem dreirädrigen Fahrzeug Ellenator auf die Gegenfahrbahn geriet, stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Citroen zusammen. Hierbei wird die junge Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen wurde. Der 63-jährige Fahrer des Citroens und ein 3-jähriger Junge, welcher als Beifahrer im Fahrzeug saß, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitere 55-jährige Mitfahrerin des Citroens blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Rettungskräfte und die Feuerwehr waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

