Leutkirch

Schlägerei endet mit Platzwunde

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern kam es in den frühen Freitagmorgenstunden in einer Disco, in einem Teilort von Leutkirch. Nach ersten Ermittlungen der Polizei provozierte ein ca. 20-Jahre alter Mann gezielt den 16-jährigen Geschädigten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt dieser eine Platzwunde im Bereich des Jochbeins. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, normale Statur, ca. 180 cm groß, dunkle Haare und Vollbart. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561-84880 zu melden.

Leutkirch

Fahrzeug durch Reifenteile beschädigt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, wurde auf der A 96, Höhe Ausfahrt Leutkirch Süd, Fahrtrichtung München, der Opel Astra eines 65-jährigen Lenkers beschädigt. Grund hierfür war vermutlich, dass auf der Gegenfahrbahn ein Lkw Reifenteile verlor und diese über die Mittelleitplanke flogen. Der Opel wurde dadurch am linken Seitenspiegel und Kotflügel beschädigt. Am Opel entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Kißlegg unter der Telefonnummer 07563-90990 zu melden.

Kißlegg

Polizeihubschrauber geblendet

Mit einem Laserpointer blendete ein 27-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend, gegen 21:43 Uhr, den Piloten eines Polizeihubschraubers, als dieser auf dem Rückflug von einem Einsatz war. Durch die konkreten Angaben der Besatzung des Hubschraubers konnte der Tatverdächtige noch am Abend ermittelt und der Laserpionter sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.

