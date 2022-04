Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei findet Drogen

Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen einen 17-Jährigen eingeleitet. Die Polizisten waren im Begriff, am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Meistershofener Straße eine Personenkontrolle einer Gruppe Jugendlicher durchzuführen. Bereits beim Erkennen des Streifenwagens versteckte sich der 17-Jährige, der sich zuvor bei der Gruppe befunden hatte, vor den Beamten. Während der Maßnahmen konnten die Polizisten beobachten, dass der Teenager hinter einem Verkaufswagen mehrere Beutel versteckte. Als auch er kontrolliert werden sollte, nahm er erneut die Beine in die Hand, konnten jedoch von einem Polizisten verfolgt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige zum Verkauf abgepacktes Marihuana unter dem Wagen deponiert hatte. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler knapp 100 Gramm Marihuana sowie szenetypische Utensilien, die den Verdacht des Handels bekräftigten. Der 17-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

E-Scooter in Bodensee geworfen

Ein E-Scooter wurde von Passanten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr im Bereich des Hafenbahnhofs im Wasser aufgefunden. Unbekannte hatten den Roller offenbar in den Bodensee geworfen. Durch die Nässe wurde der E-Scooter unbrauchbar beschädigt. Die Feuerwehr rückte an und barg das Gefährt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Kontrolle verloren - Unfall

Weil er Zeugenangaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen an der Kreuzung der Charlottenstraße mit der Ailinger Straße abbog, hat am Mittwoch kurz nach 23 Uhr ein 28-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW verloren. Der Wagen prallte gegen einen Seat, dessen 20-jährige Fahrerin an der roten Ampel wartete. Durch die Kollision entstand am BMW Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Seat ein solcher von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 28-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Friedrichshafen

Schmierfinken unterwegs

Zwei Jugendliche, die einen Stromverteilerkasten im Lottenweilerweg besprüht haben, hat ein Zeuge am Mittwoch kurz nach 21 Uhr beobachtet. Als der Mann sich dem Duo näherte, flüchtete dieses auf Fahrrädern in Richtung Oberteuringen. Eine Fahndung durch eine Polizeistreife blieb ohne Erfolg. Die beiden Schmierfinken, die mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet waren, hinterließen einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Tettnang

Fahrzeuge zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr zwei Fahrzeuge zerkratzt, die in der Narzissenstraße auf einem Parkplatz abgestellt waren. Der Sachschaden an dem Hyundai und dem Honda wird insgesamt auf rund 3.000 Euro beziffert. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9317-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Tettnang

Auto prallt gegen Motorradfahrer

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein 80-jähriger VW-Lenker in der Kirchstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen streifte zunächst einen Lichtmast und prallte dann gegen einen Motorradfahrer, der an der Einmündung zur Schillerstraße verkehrsbedingt wartete. Der 51-Jährige stürzte daraufhin mit seiner Yamaha, blieb ersten Erkenntnissen zufolge jedoch unverletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Tettnang

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochvormittag einen Nissan angefahren, der in der Jahnstraße abgestellt war. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Wenden hinten links gegen den Wagen und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Meckenbeuren

Traktor überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten hat sich am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr bei Lohner ein Traktor überschlagen. Der 53 Jahre alte Fahrer des Schleppers war mit dem Walzen der Weide beschäftigt, als das Gespann im abschüssigen Gelände ins Rutschen geriete und sich überschlug. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte sich der 53-Jährige zu einem einige hundert Meter entfernten Haus retten, wo er erstversorgt wurde. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. An dem landwirtschaftlichen Gespann entstand erheblicher Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte vor Ort die Bergungsmaßnahmen.

Überlingen

Katze auf Kontrahenten geworfen - Polizei ermittelt

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 20-jährigen Mann und seine zwei weiblichen Begleiterinnen eingeleitet. Das Trio saß am Mittwoch gegen 22.30 Uhr im Kurgarten in der Christophstraße mit drei Hunden und einer Katze auf einer Bank. Als zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche die Gruppe passierten, baten sie die Hundehalter, die Tiere an die Leine zu nehmen. Dies erboste den 20-Jährigen, der daraufhin aggressiv wurde. Das Trio verfolgte die beiden Teenager im weiteren Verlauf und warf zunächst die Katze nach den beiden. Eine der Frauen soll in der Folge auf den 17-Jährigen losgegangen sein und versucht haben, ihn mit Tritten und Schlägen zu treffen. Der 20-Jährige brachte den Jugendlichen daraufhin gewaltsam zu Boden und hielt ihn zusammen mit einer der Frauen fest. Die zweite Tatverdächtige legte ihren Arm um den Hals des Teenagers und biss ihn. Nachdem die drei Tatverdächtigen von dem Jugendlichen abgelassen hatten, konnte dieser die Polizei verständigen. Der 17-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen dauern derzeit an.

Überlingen

Bargeld entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts haben Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen Ermittlungen gegen zwei noch unbekannte Täter eingeleitet. Die Unbekannten sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht an einer Wohnung in der Maurus-Betz-Straße geklingelt und von einem 57-jährigen Bewohner Bargeld gefordert haben. Als dieser kein Geld aushändigte, schlug einer der Täter dem Mann ins Gesicht. Das Opfer stürzte durch die Wucht des Schlags zu Boden, wo ihm ein Tatverdächtiger die Geldbörse wegnahm und daraus Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro entwendete. Die Täter verließen im Anschluss das Mehrfamilienhaus. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Duo blieb erfolglos. Die Ermittler bitten daher etwaige Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen. Einer der Täter soll etwa 180 cm groß, zwischen 30 und 55 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Er hatte blondes Haar, war dunkel gekleidet und trug einen zusammengeklappten Streetscooter unter dem Arm.

Markdorf

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung ist am Donnerstag kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte in der Riedheimer Straße eskaliert. Nachdem ein 24-Jähriger mit einer mehrköpfigen Gruppe in Streit geraten war, griffen fünf Personen den 24-Jährigen auf dem Parkplatz an. Unter anderem soll der 24-Jährige dabei von seinen Angreifern zu Boden gebracht und dort ins Gesicht getreten und geschlagen worden sein. Sein gleichaltriger Begleiter, der dem Opfer zu Hilfe kam, musste ebenfalls Schläge einstecken. Auch ein Türsteher, der sich schützend über den 24-Jährigen legte, wurde von den Tätern angegriffen und verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzten. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die fünfköpfige Gruppe.

Hagnau

Straßenverkehrsgefährdung

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Nötigung hat die Polizei Ermittlungen gegen den Fahrer eines Ford Transit eingeleitet, der am Dienstag gegen 20 Uhr auf der B 31 durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Mann soll einer 22-jährigen Hyundai-Fahrerin in Hagnau zunächst dicht aufgefahren sein und sie im Bereich Uhldingen-Mühlhofen schließlich überholt haben. Dabei soll der Fahrer des Ford wegen Gegenverkehrs äußerst knapp vor dem Hyundai wieder eingeschert sein, sodass die 22-Jährige stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Verkehrsteilnehmer, denen die Fahrweise des Ford-Fahrers ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell