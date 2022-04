Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt / Sigmaringen

Polizei sucht nach Überholvorgang Zeugen

Der Polizeiposten Gammertingen sucht nach einem Überholvorgang am Montag gegen 12.45 Uhr auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Sigmaringen nach Zeugen. Mehrere Fahrzeuge sollen auf der Strecke einen Lkw überholt haben, nachdem sich zuvor hinter dem Sattelzug eine längere Fahrzeugschlange gebildet hatte. Während zwei Pkw problemlos überholen konnten, soll der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Sprinter zum Überholen den gesamten linken Fahrstreifen genutzt haben, sodass ein entgegenkommender Rennradfahrer abbremsen und in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nach dem Überholvorgang wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Personen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen Mercedes Sprinter geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Pfullendorf

Nötigung im Straßenverkehr

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 24-jährigen Fahrer eines Audi, der am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zwei Radfahrer auf der Landesstraße zwischen Weihwang und Ettisweiler überholt hat. Den Angaben der Radfahrer zufolge soll der Audi-Fahrer während der Überholvorgangs keinen ausreichenden Seitenabstand eingehalten haben und zudem absichtlich die Scheibenwischanlage betätigt haben, sodass die Radler nassgespritzt wurden.

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Mit etwa 1,2 Promille war ein Kia-Fahrer unterwegs, den Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr in der Mengener Straße kontrollierten. Die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab, dass der Fahrzeuglenker erheblich alkoholisiert war. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Sollte sich der Alkoholwert bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, muss der Kia-Fahrer mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen und seinen Führerschein längerfristig abgeben.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Melanchthonweg ereignet hat. Beim Ausfahren aus einem Grundstück übersah der 36-jährige Fahrer eines Peugeot den von rechts kommenden VW. Der Unfallverursacher sowie der 75 Jahre alte Fahrer des VW und seine Beifahrerin blieben bei der Kollision unverletzt. Da die verständigten Polizisten bei der Unfallaufnahme feststellten, dass der ausländische Führerschein des 36-Jährigen abgelaufen ist, muss dieser nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Herbertingen

Diebstahl von Kupferkabel

Das zweite Mal in Folge haben sich unbekannte Personen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zum Gelände eines Umspannwerks in der Bahnhofstraße verschafft. Die Täter entwendeten wiederum Kupferkabel, dieses Mal etwa 8 Tonnen im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt auch in diesem Fall und nimmt Hinweise zu den Tätern oder zu auffälligen Fahrzeugen weiterhin unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Nachfolgend unsere Pressemitteilung vom 13.04.2022:

Herbertingen

Kupferdiebstahl

Unbekannte Personen haben sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen Zugang zu einem Umspannwerk in der Bahnhofstraße verschafft und dort etwa zwei Tonnen Kupferkabel entwendet. Für den Abtransport des Diebesguts im Wert eines hohen vierstelligen Euro-Betrags dürften die Täter einen Transporter genutzt haben. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den zuständigen Ermittlern des Polizeireviers Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell