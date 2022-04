Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Polizei muss bei Ehestreit einschreiten

Wegen eines Streits unter Eheleuten, bei dem die Ehefrau unter anderen eine Tasse nach ihrem Mann geworfen und ihn mit einen Eimer Wasser übergossen haben soll, musste die Polizei am Mittwochabend in der Nordstadt einschreiten. Der Mann stieß seine Partnerin im Streit gegen einen Schrank und soll sie kurzzeitig gewürgt haben. Die Polizei, die zweimal anfahren musste, trennte die Parteien letztlich und hat gegen beide Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Ravensburg

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mehr als ein Promille Atemalkohol hatte ein Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Mittwochabend in der Hummelbergstraße kontrolliert hat. Wegen des zu hohen Wertes musste er die Beamten zu einer Blutabnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Blutuntersuchung den zu hohen Wert bestätigen, hat der 52 Jahre alte Fahrer mit einer Strafanzeige und dem Entzug seines Führerscheins zu rechnen.

Ravensburg

Fußgänger von Auto touchiert

Wegen des Verdachts, einen Mann angefahren zu haben, wird aktuell gegen eine 38-jährige Autofahrerin ermittelt. Die Frau soll am Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Henri-Dunant-Straße entlanggefahren sein und dabei den 51 Jahre alten Mann, der gerade um seinen Lkw gelaufen war, übersehen haben. Sie streifte ihn mit dem Außenspiegel und fuhr im Anschluss weiter, ohne anzuhalten. Der Leichtverletzte verständigte die Polizei. Noch während des Gesprächs mit den Beamten kehrte die mutmaßliche Verursacherin zur Unfallstelle zurück, wo der 51-Jährige sie wiedererkannt haben will. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen die 38-Jährige wegen der Unfallflucht eingeleitet.

Leutkirch

Büffelgehege beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in der Kisslegger Straße in Gebrazhofen die Umzäunung eines Büffelgeheges beschädigt. Am Metalltor und mehreren Pfählen entstand ein Schaden, der auf rund 800 Euro geschätzt wurde. Nahe liegt, dass ein Lkw an der Örtlichkeit eventuell Wenden wollte und dabei die Beschädigung verursacht hat. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und nimmt Hinwiese zum Fahrer unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Pedelecfahrer angefahren

Den Lenker eines Pedelec übersehen und angefahren hat am Mittwoch gegen 12 Uhr eine Mazda-Fahrerin in der Vorstadtstraße. Die 39 Jahre alte Autofahrerin übersah den 72-jährigen Radler beim Einfahren auf die Straße aus einem Grundstück. Der Senior stürzte auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden, der durch die Kollision an Fahrrad und Pkw entstanden ist, beläuft sich auf rund 600 Euro.

Isny

Unfall auf Landesstraße

Schaden von rund 10.000 Euro dürfte bei der Kollision zweier Autos auf der L 318 zwischen Rengers und Isny am Mittwochnachmittag entstanden sein. Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin bog von Neutrauchburg kommend auf die Landesstraße ein und übersah dabei den von links kommenden 30-jährigen Fahrer eines VW Golf. Die Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt.

Isny

Werbeschild angefahren

Im Laufe der letzten beiden Wochen wurde in der Espantorstraße ein etwa drei Meter großes Werbeschild angefahren und beschädigt. Der Fahrer, der einen Schaden von rund 500 Euro verursacht hat, suchte im Anschluss das Weite. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Weingarten

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Wegen Trunkenheit hat die Polizei Weingarten ein Verfahren gegen einen 31-Jährigen eröffnet, der am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Konrad-Huber-Straße mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Mann war schwankend auf seinem Fahrzeug unterwegs, als ihn eine Polizeistreife stoppte. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zu einer Blutabnahme. Falls die Untersuchung seines Blutes ebenfalls einen so hohen Promillewert ergibt, kommen auf ihn neben der Strafanzeige auch führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

