Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bundesstraße nach Verkehrsunfall mit Verletzten gesperrt

Uhldingen-Mühlhofen / Bodenseekreis (ots)

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der B31 auf Höhe von Birnau ereignet hat. Die 52-jährige Lenkerin eines BMW kam auf ihrem Weg nach Überlingen auf die Gegenfahrspur und touchierte dabei zunächst einen entgegenkommenden VW. Im weiteren Verlauf prallte der BMW frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Renault. Durch die Kollision fuhren sowohl ein 55-jähriger Opel-Fahrer wie auch eine 81 Jahre alte Nissan-Lenkerin, die hinter dem Renault gefahren sind, auf. Die beiden 52 und 72-jährigen Insassen des Renault wie auch die Fahrer der beiden nachfolgenden Autos verletzten sich durch die Kollision leicht. Sie wurden nach einer medizinischen Untersuchung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden, der durch den Unfall an den insgesamt fünf beteiligten Pkw entstanden ist, wird auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Abschleppdienste bargen die teils schwer beschädigten Autos. Wegen des Unfalls kam es auf der Bundesstraße für rund zwei Stunden zu Behinderungen. Für etwa eine Stunde war die Straße voll gesperrt.

