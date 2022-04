Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gas mit Bremse verwechselt - Unfall

Weil eine 75 Jahre alte Opel-Fahrerin eigenen Angaben zufolge an ihrem Wagen das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist sie am Dienstag kurz vor 16 Uhr einer vorausfahrenden Pkw-Lenkerin aufgefahren. Die 27-Jährige hielt mit ihrem Ford verkehrsbedingt an einer Fahrbahnverengung in der Friedrichstraße an. Als sie im Rückspiegel erkannte, dass der nachfolgende Opel stark beschleunigte, fuhr auch sie weiter. Dennoch konnte sie eine Kollision nicht verhindern, bei der sowohl die 27-Jährige als auch die 78-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Da beide nicht mehr fahrbereit waren, kümmerte sich der Abschleppdienst um die beiden Wagen. Die Feuerwehr rückte wegen auslaufender Betriebsstoffe an.

Friedrichshafen

Waldbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstag kurz nach 18 Uhr im Bereich des Seewalds zu einem Brand. Ein Zeuge, der die Flammen entdeckt hatte, alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Wehrleute konnten das Feuer rasch löschen und bewässerten das rund einen Hektar große Waldgebiet vorsorglich. Personen, die Angaben zum Brandausbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auf Krankenwagen aufgefahren - eine verletzte Person

Auf einen verkehrsbedingt haltenden Krankenwagen ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Flugplatzstraße ein 26-Jähriger mit seinem Toyota aufgefahren. Dabei erlitt die Beifahrerin der Rettungswagenbesatzung leichte Verletzungen. Am Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt ohne Patient unterwegs war, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Schaden am Toyota, der abgeschleppt werden musste, wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Sichtschutzwand beschädigt - Polizei sucht Verursacher

Die Sichtschutzwand eines Firmengeländes in der Spatenstraße hat im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagabend ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Lenker eines Lkw beim Rückwärtsfahren die Wand gestreift hat und im Anschluss weitergefahren ist. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Tettnang

Bagger beschädigt

Rund 1.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an einem Bagger verursacht, der auf einem Muldenplatz in der Prinz-Eugen-Straße neben der K7722 abgestellt war. Die Täter schlugen unter anderem das Dachfenster, sowie die Rückspiegel und Beleuchtungseinrichtungen ein und brachen die Tür und den Tankdeckel auf. Der Sachschaden wir auf rund 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein 49 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Biker war ordnungsgemäß auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Brugg unterwegs, als ein 82-Jähriger mit seinem VW aus einem Feld auf den Weg einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 49-Jährige und stürzte in der Folge. Er begab sich zur medizinischen Versorgung selbstständig in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an seiner Suzuki wird auf mehrere hundert Euro beziffert, am VW entstand indes kein Schaden.

Meckenbeuren

Alkoholisierter Pedelec-Lenker bleibt an Außenspiegel hängen - Unfall

Mit rund 2,6 Promille ist ein 56 Jahre alter Pedelec-Lenker am Dienstag kurz nach 13 Uhr am Außenspiegel eines Pkw hängen geblieben und gestürzt. Der Radler war ordnungsgemäß auf dem Radweg entlang der Hauptstraße unterwegs. Eine bislang unbekannte Frau hatte ihren Pkw auf Höhe eines Hofladens kurzzeitig abgestellt, um dort einzukaufen. Beim Passieren des Pkw blieb der 56-Jährige am Außenspiegel hängen und kam zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er eine alarmierte Polizeistreife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr unterdessen nach dem Unfall weiter. Ob an ihrem Fahrzeug Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu der Frau oder ihrem Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 beim Polizeiposten Meckenbeuren zu melden.

Langenargen

Unfallflucht

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 5. April, zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr einen dunkelgrauen Hyundai auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Eisenbahnstraße beschädigt. Der Unbekannte streifte den Hyundai hinten links und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 bei der Polizei zu melden.

Bermatingen

Autofahrer lädt Fußgängerin auf

Schwere Verletzungen erlitt eine 36 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 13 Uhr. Die Frau war ordnungsgemäß am äußerst linken Fahrbahnrand in der Ziegeleistraße zu Fuß unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender 64-jähriger Fiat-Lenker kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der 36-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte er mit seinem Fiat gegen eine Skulptur auf einem angrenzenden Grundstück. Die 36-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Am Fiat entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, an der Skulptur ein solcher von etwa 2.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Salem

Überholmanöver missglückt - zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro sind die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Montag. Eine 22-jährige Toyota-Fahrerin überholte gegen 13.40 Uhr auf der L 201 auf Höhe Killenweiher einen Kiestransporter. Da sie jedoch Gegenverkehr erkannte, brach sie den Überholvorgang ab und zog nach rechts. Dort kollidierte sie mit dem Kieslaster, der den Toyota gegen die Leitplanke schob. Dabei wurde die Fahrerin leicht, ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die beiden Verletzten in Kliniken. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zeitweise komplett gesperrt.

