Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Montag und Dienstag ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 313 im Bereich der Donaubrücke mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Leitplanke geprallt. Die Leitplanke wurde durch den Unfall über etwa 50 Meter hinweg beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Ausgehend von den Spuren vor Ort könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw der Marke DAF in der Farbe Hellgrün handeln.

Scheer

Körperverletzung und Beleidigung

Aufgrund privater Streitigkeiten gerieten am Dienstagabend zwei Männer und eine Frau im Bereich der Straße "Rote Steige" in einem Garten aneinander. Ein 51-Jähriger soll demnach zunächst eine Frau beleidigt haben und als ein 47-jähriger Bekannter den Streit schlichten wollte, diesen körperlich angegangen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung fielen die beiden Männer zunächst auf die Motorhaube eines Pkw und anschließend zu Boden. Als der 47-Jährige später einem Schlag des 51-Jährigen ausgewichen war, soll er den Älteren in einen Maschendrahtzaun gestoßen haben, sodass sich der 51-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits wieder etwas beruhigt, um den Leichtverletzten kümmerte sich ein Rettungsdienst. Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Gammertingen

Verkehrskontrolle

Weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, stoppten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrer eines Ford an einer Kontrollstelle in der Sigmaringer Straße. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten beim Fahrzeuglenker zudem Anzeichen dafür fest, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Da der Ford-Fahrer einen Drogentest verweigerte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwarten den Fahrer ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Herbertingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ohne Führerschein war ein 63-jähriger Rollerfahrer unterwegs, den Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend in der Bahnhofstraße aufgrund eines defekten Rücklichts kontrollierten. Der Zweiradlenker musste seine Fahrt vor Ort beenden, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bad Saulgau

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand an einem VW Polo, der im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend in der Uhlandstraße geparkt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem VW im Bereich der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise möglicher Zeugen.

Herbertingen

Kupferdiebstahl

Unbekannte Personen haben sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen Zugang zu einem Umspannwerk in der Bahnhofstraße verschafft und dort etwa zwei Tonnen Kupferkabel entwendet. Für den Abtransport des Diebesguts im Wert eines hohen vierstelligen Euro-Betrags dürften die Täter einen Transporter genutzt haben. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den zuständigen Ermittlern des Polizeireviers Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen 12.20 Uhr und 13.25 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag auf einem Parkplatz im Äußeren Mühlenweg vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen geparkten Suzuki angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

