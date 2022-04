Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto in Parkhaus beschädigt

Auf etwa 600 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Dienstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr an einem im Parkhaus Untertor geparkten Pkw entstanden ist. Der Fahrer des Nissan Leaf parkte auf der 4. Etage und entdeckte nach kurzer Abwesenheit den Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher der Beschädigung ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Ravensburg

Autofahrer durch auslösenden Airbag verletzt

Beim Abbiegen auf die B 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord ist am Dienstagmorgen eine 21-jährige Fahrerin mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die BMW-Lenkerin kam von der Ulmer Straße und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Weißenau abbiegen. Dabei übersah sie den 28-Jährigen in seinem VW, der von Kasernen nach Ravensburg unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich der VW-Fahrer durch das Auslösen des Airbags in seinem Auto leicht. Während der Schaden an seinem Pkw auf rund 3.000 Euro geschätzt wird, entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden. Die BMW-Lenkerin sowie eine 26-jährige Mitfahrerin im VW blieben unverletzt.

Schlier

Schmierereien an Grundschule

Durch verschiedene Graffitis hat ein Schmierfink in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Turnhalle in der Friedhofstraße in Unterankenreute sowie einige Sportgeräte beschädigt. Neben Phallussymbolen sprühte der Täter auch ein Hakenkreuz und eine Beleidigung an die Wände. Der Schaden, den er dabei verursachte, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Hinweise zum Verursacher werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten

Rennradfahrerin mit Auto zusammengestoßen

Eine Kopfverletzung zugezogen hat sich eine Rennradlenkerin, die am Dienstagmorgen in der Thumbstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 38 Jahre alte Radlerin war Richtung Ravensburger Straße unterwegs und übersah an der Einmündung Brielmayerstraße den von rechts kommenden Wagen. Die gleichaltrige Lenkerin des Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Wegen den Verletzungen, die die Fahrradfahrerin durch die Kollision mit dem Pkw erlitt, wurde sie in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Am Pkw entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Weingarten

Unfall in Kreisverkehr - Verursacher alkoholisiert

Unter Alkoholeinfluss stand wohl ein 48 Jahre alter Autofahrer, der am Dienstag kurz vor 21 Uhr im Kreisverkehr in der Gartenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Ford-Fahrer fuhr von der Abt-Hyller-Straße in den Kreisel ein und übersah dabei eine 35-Jährige in ihrem Renault. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro, wobei am Renault Totalschaden entstanden sein dürfte. Da bei der Unfallaufnahme durch die Polizei beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde und dies ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,6 Promille bestätigte, musste der 48-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung des Blutes die Alkoholisierung bestätigen, kommt auf den Mann eine Anzeige wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss zu. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Berg

Wohnwagen gestohlen

Ein auf einem Kiesparkplatz in der Ravensburger Straße abgestellter Wohnwagen wurde in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend gestohlen. Der Wohnanhänger des Herstellers Knaus, an dem das Kennzeichen RV-EN 218 angebracht war, war zwar verschlossen, aber nicht anderweitig gegen Diebstahl gesichert. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Bad Wurzach

Diesel gestohlen

An zwei Lastwagen, die in Unterschwarzach in der Pfarrfeldstraße abgestellt waren, hat ein Dieb in der Nacht zum Dienstag den Tank geleert. Insgesamt rund 140 Liter schlauchte der Täter ab. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen, Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Wangen

Nach Randale in Wohngebiet - junger Mann in Polizeiarrest

Den Mittwochmorgen in polizeilichem Gewahrsam verbracht hat ein 28-Jähriger, der gegen 4 Uhr in einem Wohngebiet in Neuravensburg randaliert hat. Lautstark durchstreifte der mutmaßlich unter Drogen und Alkohol stehende Mann das Wohngebiet. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann wegen des anhaltenden Lärms und seines Zustands in Gewahrsam. Da er sich gegen die Mitnahme durch die Polizei wehrte, mussten ihm Hand- und Fußfesseln sowie ein Spuckschutz angelegt werden. Auf richterliche Anordnung verbrachte er die Zeit bis kurz vor Mittag in der Arrestzelle. Da er die Polizeibeamten während des Einsatzes fortwährend beleidigte, kommt auf ihn neben der Kostenrechnung für den Gewahrsam auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu.

Wangen

Graffiti-Sprüher unterwegs

Sowohl in der August-Braun-Straße wie auch in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße wurden in der Nacht zum Sonntag an Tiefgaragen Graffiti-Tags angebracht. Mit linksgerichteten Sprüchen und Symbolen verursachte der Schmierfink mit roter und schwarzer Farbe einen Schaden von noch nicht bekannter Höhe. Das Polizeirevier Wangen ermittelt. Personen, die in dieser Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Aufgefahren

Einem haltenden Auto aufgefahren ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Motorrad-Lenker in der Erzbergerstraße. Der 27 Jahre alte Biker stürzte bei der Kollision mit dem Pkw und verletzte sich leicht. Der wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 600 Euro, während sich dieser am Pkw auf rund 3.500 Euro beläuft.

Isny

Müll abgeladen

Auf einem Anhänger in einem Hinterhof Am Bühlberg hat ein Unbekannter in den letzten Tagen diversen Müll und Unrat abgeladen. Neben Kartonagen und Verpackungsmaterial entsorgte der bislang nicht bekannte Verursacher auch eine alte Waschmaschine. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Isny

Handfester Streit

Wegen Körperverletzung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, der am frühen Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße mit einer Gruppe junger Erwachsener aneinandergeraten ist. Der Mann war zuvor schon in einer Gaststätte in einen verbalen Streit verwickelt gewesen und nach dem Verlassen des Lokals mit den jungen Männern im Alter zwischen 20 und 21 Jahren angeeckt. Unvermittelt habe er auf seine drei Kontrahenten eingeschlagen und sei im Anschluss geflüchtet. Die leichten Verletzungen des Trios wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt.

