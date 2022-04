Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.04.2022

Kriminalpolizei nimmt nach Brandgeschehen eine Tatverdächtige fest

Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen konnten nach dem Brand zweier Fahrzeuge in der Eugenstraße in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs (wir berichteten) eine Tatverdächtige festnehmen. Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Entsprechende Spuren führten zu einer 32-Jährigen, die im Verdacht steht, eines der beiden Fahrzeuge bewusst in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen hatten dann unter anderem auf einen benachbarten Pkw übergegriffen und auch ein angrenzendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Frau wurde am Donnerstag von der Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die 32-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Pressemitteilung vom 06.04.2022:

Friedrichshafen

Autos brennen aus - die Kriminalpolizei ermittelt

Nach dem Brand zweier Fahrzeuge am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr in einem Innenhof in der Eugenstraße hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei standen die beiden Pkw bereits in Vollbrand. Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich von den Einsatzkräften evakuiert und vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Hitzeentwicklung und den starken Rauch wurden ein angrenzendes Geschäftshaus sowie eine Mülltonne in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung aktuell nicht aus und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

