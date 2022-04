Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Den Fahrer eines Opel wollten Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Altshauser Straße kontrollieren. Nachdem die Beamten die Anhalte-Signale eingeschaltet hatten, beschleunigte der Opel-Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich so der Verkehrskontrolle zu entziehen. Noch in der Altshauser Straße verlor der Fahrzeuglenker jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über einen Grünstreifen und blieb mit seinem Pkw in einem Graben stecken. Seine Flucht setzte der Mann schließlich zu Fuß fort, nach kurzer Strecke wurde er von den Beamten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war der 47-Jährige offensichtlich erheblich alkoholisiert. Trotz dem, dass der Mann zunächst einen Alkoholtest verweigerte, musste er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Später lenkte der 47-Jährige doch noch ein und führte einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab über 1,5 Promille. Der Opel-Fahrer musste seinen Führerschein noch vor Ort an die Beamten übergeben. Zudem kommen auf ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs zu. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, um das Fahrzeug kümmerte sich im Anschluss ein Abschleppdienst.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits in der vergangenen Woche ereignet hat, bittet der Polizeiposten Pfullendorf um Hinweise möglicher Zeugen. Eine Autofahrerin hatte an ihrem Seat einen Sachschaden festgestellt, nachdem sie ihr Fahrzeug am Donnerstag im Zeitraum zwischen 15.50 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt hatte. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Seat beim Ein- oder Ausparken touchiert und die Unfallörtlichkeit anschließend verlassen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 23 Uhr auf der Straße "In der Au" zwischen zwei Pkw ereignet hat. Beim Befahren der rechten Fahrspur entschied sich die 20-jährige Fahrerin eines Renault offensichtlich kurzfristig, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 19-Jährige, die sich mit ihrem Opel bereits links neben ihr auf der Abbiegespur befunden hatte. In der Folge kollidierten die beiden Pkw seitlich. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Leicht verletzt wurden eine 21-jährige Autofahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Auf der Strecke von Sigmaringen in Fahrtrichtung Binger-Straße bemerkte der 57 Jahre alte Fahrer eines Citroen zu spät, dass die 21-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr in der Folge mit seinem Fahrzeug nahezu ungebremst auf deren Ford auf. Die beiden Fahrzeuginsassen des Ford suchten nach dem Unfall selbständig einen Arzt auf, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert, beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Montag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Skoda in der Straße "In den Burgwiesen" angefahren hat. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Vandalismus

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag in der Georg-Zimmerer-Straße randaliert. Hierbei traten sie an einem geparkten Auto einen Seitenspiegel ab und stellten auf dem Fahrzeugdach eines anderen Autos eine Mülltonne ab. Weiter waren in der Straße am heutigen Morgen mehrere leere Flaschen und umgeworfene Mülltonnen festzustellen. Der Unrat musste von Mitarbeitern des Bauhofs Sigmaringen entsorgt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

