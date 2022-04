Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Unfall an Ampelanlage

Schaden von rund 8.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, zu dem es am Montag, kurz nach 14 Uhr, in der Ulmer Straße auf Höhe der Kreuzung zur Schützenstraße gekommen ist. Der 27 Jahre alte Lenker eines Mercedes Sprinter, der in Richtung B 30 unterwegs war, musste wegen der roten Ampelanlage hinter einem Seat abbremsen. Er wollte auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei den von hinten auf der Spur heranfahrenden 58-jährigen VW-Fahrer. Durch die seitliche Kollision wurde der Mercedes gegen den vor ihm stehenden Seat gedrückt. Während die Fahrer durch die Kollision nicht verletzt wurden, mussten sowohl der Sprinter wie auch der Seat abgeschleppt werden.

Ravensburg

Randalierer an Krankenhaus

Mit einem Messer bedroht und beleidigt hat ein 26-Jähriger am Montagnachmittag am Haupteingang des Krankenhauses einen 43 Jahre alten Mann. Der Mann hatte den Jüngeren angesprochen, nachdem dieser mehrere Patienten, Besucher und Passanten vor dem Eingang angepöbelt hatte. Nachdem der 26-Jährige das Messer zückte, flüchtete der Ältere und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, legte der 26-Jährige das Messer zur Seite. Er ignorierte aber die sonstigen Anweisungen der Beamten, weshalb er letztlich durch den Einsatz von Pfefferspray überwältigt und mit Handschließen gefesselt wurde. Er wurde letztlich, wegen seiner psychischen Verfassung, in ein Fachkrankenhaus gebracht. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung zu.

Ravensburg

Vorfahrt genommen

Hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung Friedrich-Schiller-Straße/Jahnstraße ereignet hat. Eine 51-jährige VW-Lenkerin wollte von der Friedrich-Schiller-Straße nach links in die Jahnstraße einbiegen und übersah dabei eine 57 Jahre alte Daimler-Fahrerin, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Der VW, an dem Totalschaden entstand, wie auch der Daimler, wurden abgeschleppt.

Wangen

Fahrerin mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Wohl zu tief ins Glas geschaut hat eine 56 Jahre alte Autofahrerin, die am späten Montag in der Leutkircher Straße gestoppt wurde. Eine Polizeistreife versuchte die fahrauffällige Fahrerin anzuhalten, doch auf die Anhaltesignale reagierte sie zuerst nicht. Als es schließlich gelang, die Frau anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen, schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Da die Fahrerin auch zu einem Atemalkoholtest nicht imstande war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei der Frau an. Während der Maßnahmen verhielt sich die 56-Jährige sowohl der Polizei, wie auch des Klinikpersonals gegenüber aggressiv und unkooperativ. Ihren Autoschlüssel behielten die Polizisten vorsichtshalber ein. Sollte das Untersuchungsergebnis ihres Blutes den Verdacht der Alkoholisierung bestätigen, hat sie neben einer Strafanzeige auch mit der Beschlagnahme ihres Führerscheins zu rechnen.

Achberg

Unfall auf Autobahn - Fahrer vermeintlich eingeschlafen

Ein Sekundenschlaf dürfte mutmaßlich die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 49 Jahre alter Fiat-Lenker auf der A 96 in Richtung Lindau kurz vor der Landesgrenze nach Bayern verunfallt ist. Der Fahrer kam erst nach rechts aufs Bankett und steuerte dann nach links gegen. Nachdem er die Fahrbahn gequert und mit der Mittelleitplanke zusammengestoßen ist, schleuderte der Fahrer mit dem Fiat nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Ein 81 Jahre alter Mitfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer sowie seine 8 Jahre alte Tochter, die sich ebenfalls im Wagen befand, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung und medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Fiat entstand hoher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Wie hoch der verursachte Schaden an den Leitplanken ist, ist derzeit nicht bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Führerschein des 49-Jährigen einbehalten.

Leutkirch

Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Wirkung von Rauschgift ist eine Autofahrerin gestanden, die Polizisten in der Hauptstraße am Montagabend aus dem Verkehr gezogen haben. Bei der Verkehrskontrolle der 25-Jährigen roch es aus dem Auto deutlich nach Cannabis. In der Fahrzeugseite des 30-jährigen Beifahrers fanden die Beamten neben einem Joint auch eine Tüte mit Cannabis. Nachdem ein Vortest bei der Fahrerin den Verdacht der Beamten erhärtet hatte, dass sie unter Drogeneinfluss stand, musste sie die Polizisten zu einer Blutabgabe begleiten. Sollten die Drogen auch in ihrem Blut nachgewiesen werden, kommt auf sie neben einem Fahrverbot auch ein hohes Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu. Wegen dem Besitz der Drogen müssen sich sowohl der 30-Jährige wie auch die Fahrerin strafrechtlich verantworten.

Leutkirch/Aitrach

Graffiti mit rechtem Gedankengut

An gleich zwei Stellen wurden von Unbekannten in den letzten Tagen Graffiti hinterlassen, die verfassungswidrigen Inhalt haben. Sowohl an mehreren Betonpfosten der Autobahnunterführung entlang der Kreisstraße zwischen Unterzeil und Altmannshofen wie auch an einem Verkehrsschild entlang der L 260 beim Kreisverkehr Ferthofen wurden am Sonntag und Montag verbotene Zeichen entdeckt. Das Polizeirevier Leutkirch hat zwischenzeitlich Ermittlungen eingeleitet. Der Schaden, der durch die Farbe entstanden ist, kann derzeit noch nicht genauer abgeschätzt werden, dürfte sich aber auf einige hundert Euro belaufen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Nach Unfall geflüchtet

Das Weite gesucht hat ein Autofahrer am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, bei dem eine Frau verletzt wurde. Der bislang nicht bekannte Lenker fuhr mit seinem Wagen an der Ampelanlange Bahnhofstraße/Karlstraße einem bei "rot" wartenden VW Up auf und fuhr im Anschluss in Richtung Wurzacher Straße davon. Durch den Zusammenstoß erlitt die 52 Jahre alte Fahrerin des VW leichte Verletzungen. Sie verständigte die Polizei, die nun um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher bittet. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Baienfurt

Falsche Polizisten betrügen Senior

Falschen Polizisten auf den Leim gegangen ist ein 80 Jahre alter Senior Anfang letzter Woche. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und kontaktierten ihn, unter dem Vorwand, dass sein Name auf einer Liste aufgetaucht sei, die bei den Habseligkeiten des Kopfes einer Verbrecherbande gefunden wurde. In mehreren Telefonaten gewannen die Täter das Vertrauen des betagten Mannes und brachten ihn schließlich dazu, sämtlichen Schmuck der verstorbenen Ehefrau sowie deren und seine Geldkarten samt Pin in einer Schachtel in der Panoramastraße abzulegen, wo die Täter die Wertgegenstände am Montagabend gegen 22.00 Uhr abholten. Dem Senior dürfte durch die Betrüger ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entstanden sein. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt. Personen, denen in der Panoramastraße zur genannten Zeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Vor der perfiden Betrugsmasche des falschen Polizeibeamten warnt die Polizei an dieser Stelle nochmals eindringlich! Trauen Sie keinem Fremden, der Sie zur Herausgabe Ihrer Wertgegenstände auffordert. Verständigen Sie im Zweifelsfall Bekannte oder Angehörige und informieren Sie die Polizei unter 110.

Weitere Infos: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Berg

Radfahrer von Motorrad erfasst

Ohne zu Zögern auf die Bundesstraße gefahren sein soll ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer, der am Montag kurz vor 15 Uhr die B 32 zwischen Staig und Weingarten überqueren wollte. Dabei stieß er mit einem 21-jährigen Motorradfahrer zusammen, der in Richtung Weingarten fuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch dem Radler auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht ganz verhindern. Durch das Streifen des Motorrad-Lenkers fiel der 79-Jährige auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde in der Notaufnahme eines Krankenhauses im Anschluss medizinisch untersucht. Der Biker blieb unverletzt. An seiner Maschine entstand geringer Sachschaden.

Bad Waldsee

Sattel gestohlen

Mehrere Reitsättel hat ein Dieb am frühen Montagmorgen aus einem Pferdestall in Untermöllenbronn gestohlen. Der Täter hebelte im Stall die Tür zu einem Nebenraum auf und gelangte so in die Sattelkammer. Er stahl neben drei Sätteln auch diverses Zaumzeug, sodass sich der Diebstahlsschaden auf rund 6.000 Euro beläuft. Gegen 5 Uhr verließ ein fremdes Fahrzeug den Hof, das mutmaßlich vom Täter gefahren worden sein könnte. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

