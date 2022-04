Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kellerraum aufgebrochen

Einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Werastraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aufgebrochen. Unklar ist derzeit, ob die Täter etwas entwendet haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Essen angebrannt - Feuerwehr rückt aus

In den Industrieweg ausrücken mussten am Montag gegen 22.30 Uhr Feuerwehr und Polizei. In einem Wohnheim hatte ein Bewohner sein Essen auf dem Herd anbrennen lassen, was den Brandmelder auslöste. Die Wehrleute konnten nach kurzer Überprüfung wieder abrücken, Sachschaden entstand nicht.

Friedrichshafen

Lkw kollidiert mit Pkw - Polizei sucht Zeugen

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, bei dem in der Messestraße am Montag gegen 8.30 Uhr ein Lkw und ein Pkw kollidiert sind. Sowohl der 50 Jahre alte Lenker eines VW Passat, als auch der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs gaben bei der Unfallaufnahme an, die Ampel an der Kreuzung der Messestraße mit der Auffahrt zur B 31 jeweils bei Grünlicht überquert zu haben. Während der Sattelzuglenker, der in Richtung Messe unterwegs war, unverletzt blieb, erlitt der Pkw-Fahrer, der von der Bundesstraße abgebogen war, leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Um den VW kümmerte sich der Abschleppdienst. Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Mülleimerbrand

Zu einem brennenden Mülleimer mussten Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 16.45 Uhr in die Eugenstraße ausrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine weggeworfene Zigarettenkippe den Schwelbrand verursacht. Nachdem dieser gelöscht war, konnten die Wehrleute wieder abrücken. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zum Verursacher.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende an einem Wohnhaus im Riefweg zu schaffen gemacht. Über ein Tor am Gartenzaun gelangten die Unbekannten auf das Grundstück, wo sie versuchten, eine Kellertür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, zogen die Täter unverrichteter Dinge von Dannen. Zeugen, denen im Bereich des Grundstücks verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Exhibitionist unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Wie jetzt erst angezeigt wurde, war am Samstag gegen 16 Uhr ein Exhibitionist im Bereich Waldesch/Am Lindenbuckel unterwegs. Der bislang unbekannte Täter hielt mit seinem Fahrzeug neben einer Spaziergängerin und fragte sie nach dem Weg. Während des Gesprächs nahm der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vor. Als die 42-Jährige dies erkannte, schrie sie ihn an, woraufhin der Mann den Rückwärtsgang einlegte und in Richtung Domänenstraße davonfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu dem Unbekannten, der mit einem grauen BMW Z4 unterwegs war und etwa 45 Jahre alt gewesen sein soll. Der Mann soll dunkelbraunes, kurzes Haar haben und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Er soll eine große Sonnenbrille und einen dunkelroten Pullover getragen haben.

Meckenbeuren

Auf Dach eingebrochen und das Weite gesucht

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende unfreiwillig von einem Flachdach in der Hauptstraße in eine darunterliegende Werkstatt eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Person auf das Flachdach geklettert und durch eine brüchige Acrylplatte rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Offenbar konnte der Unbekannte selbstständig wieder durch das Loch in der Decke in die Freiheit klettern. Der Vorfall wurde erst am Montagmorgen entdeckt. Die Polizei nimmt an, dass sich der unfreiwillige Einbrecher Verletzungen zugezogen hat. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

Kressbronn

Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Glasscheiben in den Eingangsbereichen der Grund- und Realschule in der Maicher Straße eingeworfen. Als Wurfobjekt nutzten die Täter hierbei eine Flasche und einen Stein. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um Hinweise zu den Tätern.

Markdorf

Fensterscheibe beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende an einer Glasscheibe im rückwärtigen Bereich des Bildungszentrums in der Ensisheimer Straße hinterlassen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um Hinweise zu den Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell