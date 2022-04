PP Ravensburg: Nach Gurt- und Handykontrollen - Polizeipräsidium Ravensburg zieht Bilanz

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Randale in öffentlicher Toilette Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Vandale im Laufe des Sonntages in der öffentlichen Toilette auf dem Kuppelnauplatz verursacht. Der Täter riss einen Seifenspender von der Wand und eine Aluminiumtür aus der Verankerung. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise ...

mehr