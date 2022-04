Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randale in öffentlicher Toilette

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Vandale im Laufe des Sonntages in der öffentlichen Toilette auf dem Kuppelnauplatz verursacht. Der Täter riss einen Seifenspender von der Wand und eine Aluminiumtür aus der Verankerung. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

E-Bikes gestohlen

In der Hochbergstraße sind in der Nacht zum Sonntag zwei E-Bikes gestohlen worden. Die Räder der Marken Fischer und Focus waren jeweils am Fahrradständer vor den Gebäuden mit den Hausnummern 3 und 60 verschlossen abgestellt gewesen. Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zum Verbleib der E-Bikes werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Katze abgeschossen

Mit einem Bleigeschoss wurde am Samstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr eine Katze in Bavendorf abgeschossen. Das Tier, das vermutlich im Bereich "am Kronenberg" unterwegs war, wurde am Kopf getroffen und musste von einem Tierarzt operiert werden. Das Polizeirevier Ravensburg, das sich zwischenzeitlich mit dem Fall befasst, bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf den Schützen.

Ravensburg

Spiegel an Fahrzeugen beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr haben mehrere bislang unbekannte Täter in der Hindenburgstraße an 14 Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Vandalen waren ersten Erkenntnissen zufolge zu Fuß in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und hinterließen einen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Zeugenangaben zufolge sollen die Täter dunkel gekleidet gewesen sein, ein Täter trug möglicherweise weiße Schuhe und ein Oberteil mit weißen Streifen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte keinen Erfolg, weshalb das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Tätern bittet.

Ravensburg

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden gewaltsam in einen Büroraum eines Wohnheims in der Schwanenstraße eingebrochen. Nachdem sich die Einbrecher Zugang zu dem Büro verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Schränke und hebelten mit brachialer Gewalt einen Tresor aus der Wand. Der Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro beziffert. Personen, denen insbesondere zwischen etwa 1 Uhr und 7.30 Uhr verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Schwanenstraße aufgefallen sind, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung setzen.

Ravensburg

Einbruch II

In ein Gemeindehaus und ein Corona-Testzentrum, das sich im selben Gebäude in der Angerstraße befindet, sind im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter eingebrochen. Während die Einbrecher aus dem Testzentrum Elektronikgeräte im Wert von rund 2.000 Euro entwendeten, stahlen sie im Gemeindehaus eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Pkw zerkratzt

Schaden von mehreren tausend Euro dürften diejenigen verursacht haben, die am Sonntag zwischen 16 und 21 Uhr den Lack eines in der Hoyerstraße geparkten Autos zerkratzt haben. Sowohl die Motorhaube wie auch beide Kotflügel beschädigte der Unbekannte. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 0751/803-6666 an die Polizei Weingarten erbeten.

Aulendorf

Betrunkener Gast ruft Polizei auf den Plan

Weil er sich weigerte, seine Rechnung zu bezahlen und sich gegenüber dem Gastwirt einer Gaststätte in der Hauptstraße aggressiv verhielt, rief ein 45-Jähriger am Samstag gegen 21.30 Uhr die Polizei auf den Plan. Auch gegenüber den Beamten war der Mann unkooperativ und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Stattdessen beleidigte der 45-Jährige die Uniformierten und den Gastwirt. Die Polizisten nahmen den alkoholisierten und uneinsichtigen Mann in Gewahrsam, wogegen sich dieser wehrte und die Beamten erneut beleidigte. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste der 45-Jährige die Nacht schließlich in einem Krankenhaus verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Wangen

Polizei ermittelt nach gefährlicher Fahrweise

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein Autofahrer rechnen, der am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet hat. Der Mann überfuhr mit seinem roten Nissan Juke zunächst die Stoppstelle an der Kreuzung der Landesstraßen 333 und 320 bei Niederwangen und bog nach links in Richtung Wangen ab. Eine 33-jährige Autofahrerin, die vorfahrtsberechtigt gewesen wäre, konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Im Anschluss bremste der Mann seinen Wagen abrupt ab, was beinahe erneut zu einer Kollision geführt hätte. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer mussten durch das Verhalten des Nissan-Fahrers stark abbremsen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Verkehrsrowdy, in deren Verlauf der Tatverdächtige gegen den Wagen der 33-Jährigen schlug und sich vor ihr Auto stellte, sodass diese nicht weiterfahren konnte. Schließlich fuhr der Mann mit seinem Nissan weg und konnte von einer alarmierten Polizeistreife anhand des Kennzeichens ermittelt werden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Nissan-Fahrers gefährdet wurden, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag einen Treppenabgang zu einer privaten Tiefgarage in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße mit mehreren politisch links gerichteten Buchstabenkürzeln besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Verkehrsteilnehmer teilten am Samstag gegen 16 Uhr ein ungesichertes Pannenfahrzeug auf der B 12 zwischen den Einmündungen Isny-Mitte und Isny-Ost mit. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu sicherte den liegengebliebenen Pkw daraufhin bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes ab und übernahm die Verkehrsregelung. Der 81-jährige Fahrzeuglenker muss indes mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten fest, dass er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.

Isny im Allgäu

Bedrohung

Aufgrund einer Messenger-Nachricht, in der ein 40-Jähriger einen 24-Jährigen bedroht hatte, rückten Polizisten des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Sonntagabend an die Wohnanschrift des 24-Jährigen aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den 40-Jährigen, der die bedrohenden Nachrichten abgeschickt hatte, im Außenbereich vor der Haustüre feststellen. Hierbei hielt der Tatverdächtige ein Messer in der Hand. Auf deutliche Ansprache hin ließ der 40-jährige Mann sein Messer fallen und sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Er wurde aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine Spezialklinik gebracht. Der Polizeiposten Isny hat die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen übernommen.

Wolfegg

Technischer Defekt an Wechselrichter

Ein technischer Defekt an dem Wechselrichter einer Solaranlage hat am Sonntag gegen 14.30 die Feuerwehr und Polizei in der Straße Neckenfurt auf den Plan gerufen. Der Eigentümer hatte in seiner Wohnung einen Brandgeruch wahrgenommen und bei einer Überprüfung in der angrenzenden Garage festgestellt, dass sich aus dem Wechselrichter heraus kleine Flammen entwickelten. Der kleinere Brand war bereits nach kurzer Zeit gelöscht, der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert.

Kißlegg

Motorradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntag gegen 21 Uhr eine 34 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Die Frau war mit einem Begleiter zu Fuß neben dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schurtannen und Stähleshof unterwegs. Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, verlor in einer Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Straße ab, und kollidierte dort mit der 34-Jährigen. Der 19-Jährige, sein 18-jähriger Sozius sowie der Begleiter der Fußgängerin blieben unverletzt. An der BMW entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Leutkirch

Frau geschlagen

Mehrfach in den Bauch geschlagen haben soll ein 25-Jähriger am Sonntag gegen 4 Uhr einer Bekannten im Campingweg in Ellerazhofen. Vor dem Eingang des Campingplatzes schlug er die 24-Jährige und bedrohte sie außerdem. Während er davonging, brach die deutlich alkoholisierte junge Frau kurz darauf zusammen und musste sich übergeben. Eine Personengruppe, die auf die 24-Jährige aufmerksam wurde, verständigte einen Rettungsdienst. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 25-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Leutkirch

Polizeieinsatz in Gaststätte nach Streich

Einen Streich übel genommen hat ein 29 Jahre alter Mann am frühen Sonntag in einer Gaststätte in der Oberen Vorstadtstraße. Während der 29-Jährige an der Bar einschlief, bemalten weitere Gäste sein Gesicht, was den Schlafenden nach dem Aufwachen sehr verärgerte. In seiner Wut griff er herumschreiend nach einer Flasche und zerschlug mehrere Fenster der Gaststätte. Im Anschluss ging er davon und kam kurze Zeit darauf mit einem Messer zurück. Ein 55-jähriger Kneipenbesucher stellte sich dem 29-Jährigen in den Weg und forderte ihn zum Gehen auf. Dieser hantierte vor dem Älteren mit dem Messer und ließ sich erst durch das Eingreifen weiterer Personen dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen. Er flüchtete daraufhin. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung gegen den 29-Jährigen.

Aichstetten

Polizei stoppt Fahrerin nach auffälliger Fahrweise

Eine 53 Jahre alte BMW-Fahrerin haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Sonntag gegen 16 Uhr auf der A 96 gestoppt. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt, nachdem die Frau zunächst auf der B 31 in Schlangenlinien unterwegs gewesen ist und mit ihrem Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen geriet. Auf der Autobahn fuhr die 53-Jährige schließlich mit bis zu 200 km/h und wies weiterhin eine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Frau mit über 0,5 Promille alkoholisiert war. Die Fahrt endete für sie an Ort und Stelle. Zudem veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten ihren Führerschein. Die 53-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

