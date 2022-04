Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein Pkw mit auffälliger Fahrweise wurde am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr dem Polizeirevier Sigmaringen im Bereich der Römerstraße gemeldet. Nachdem der Anrufer das Kennzeichen des Autos telefonisch durchgegeben hatte, suchten die benachrichtigten Beamten die Wohnanschrift des potenziellen Fahrzeuglenkers auf. Hierbei konnten sie feststellen, dass der Fahrzeuglenker mit etwa 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Da der 57-Jährige gegenüber den Polizisten angab, auch nach der Fahrt noch Alkohol konsumiert zu haben, veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus zwei zeitversetzte Blutentnahmen. Sollte sich bestätigen, dass der Alkoholwert des 57-Jährigen bereits zum Zeitpunkt der Fahrt über dem gesetzlichen Grenzwert gelegen hatte, muss er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Außerdem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass dem 57-Jährigen derzeit die Fahrerlaubnis entzogen ist, sodass zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft gefertigt wird.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Passat angefahren, der in der Straße "Am Ziegelacker" geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das bislang unbekannte Fahrzeug könnte anhand der Unfallspuren in der Farbe Rot lackiert sein. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Inzigkofen

Alkoholisiert am Steuer

Einer Verkehrskontrolle entziehen wollte sich offenbar ein 38-Jähriger, dem am Sonntagmorgen in der Römerstraße eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen entgegengekommen ist. Als der Fahrzeuglenker bemerkte, dass die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, um ihn zu kontrollieren, versuchte der 38-Jährige, die Polizisten durch mehrfaches Abbiegen in Seitenstraßen abzuhängen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle offenbarte sich der Grund: Ein Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab etwa ein Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Laboruntersuchung der Blutprobe einen Alkoholwert von 1,1 Promille oder mehr ergeben, muss der Fahrzeuglenker mit einer Strafanzeige rechnen und seinen Führerschein abgeben. Fällt das Ergebnis geringer aus, erwartet ihn ein Bußgeld wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Pfullendorf

Mann bei Verkehrskontrolle unkooperativ

Weil er mehrfach mit aufheulendem Motor und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet aufgefallen war, kontrollierten Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Sonntag den 42 Jahre alten Fahrer eines Audi. Da sich der Fahrer gegenüber den Polizisten, die seiner Meinung nach besseres zu tun hätten, äußerst uneinsichtig zeigte und diese anschrie, muss er nun mit einem Bericht die Führerscheinstelle rechnen. Hierin wird die charakterliche Eignung des Autofahrers zum rücksichtsvollen Umgang im Straßenverkehr in Frage gestellt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Blauwstraße ist am Sonntag gegen 14 Uhr ein Autofahrer, vermutlich mit einem silbernen Opel Astra mit ostdeutschem Kennzeichen, gegen einen geparkten Seat gefahren. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte der Zeuge nicht mehr rechtzeitig korrekt ablesen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet daher unter Tel. 07581/482-0 mögliche weitere Zeugen um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell