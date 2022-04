Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Teuringer Straße hat sich eine Frau verletzt. Eine 30 Jahre alte BMW-Fahrerin war in Richtung Oberteuringen unterwegs und übersah, dass der vorausfahrende 21 Jahre alte Jeep-Lenker nach links in die Müllerstraße abbiegen wollte und seinen Wagen abbremste. In der Folge fuhr die Unfallverursacherin wuchtig auf, sodass die Beifahrerin im Jeep leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Am BMW entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, am Jeep wird dieser auf etwa 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei der auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße teilweise voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen einen in der Glärnischstraße geparkten Mercedes angefahren und danach das Weite gesucht hat. Der Unfallverursacher war den Ermittlungen zufolge in Richtung Fallenbrunnen unterwegs und stieß derart wuchtig gegen den Mercedes-Citan, dass dieser erheblich beschädigt wurde. Er musste abgeschleppt werde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt, trotz des hinterlassenen Sachschadens in Höhe von mehreren tausend Euro, mit seinem mutmaßlich ebenfalls erheblich beschädigten Fahrzeug fort. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

Eine verletzte Person und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hirschlatt und Kehlen ereignet hat. Eine 44 Jahre alte Opel-Lenkerin bog von Hirschlatt kommend nach links in Richtung Kehlen ab und übersah dabei die entgegenkommenden Ape. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Dabei zog sich der 47-jährige Fahrer des Dreirads leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Tettnang

Motorradfahrer versucht Polizei zu entkommen

Ein Ermittlungsverfahren hat die Polizei gegen einen 20-jährigen Motorradfahrer eingeleitet, der am Samstagabend versucht hat, mit seinem Zweirad vor der Polizei zu flüchten. Einer Streifenwagenbesatzung war der Fahrer gegen 22.15 Uhr ohne Beleuchtung in der Lindauer Straße entgegengekommen. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte er sein Motorrad und versuchte über die alte B467 zu entkommen. Dabei ignorierte der 20-Jährige jegliche Aufforderungen anzuhalten, bremste vor den ihm nacheilenden Polizisten mehrfach stark ab und fiel durch seine gefährliche Fahrweise auf. Auf einem unbefestigten Waldweg verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in eine Hecke. Er blieb, bis auf kleinere Schrammen, unverletzt und versuchte zu Fuß die weitere Flucht zu ergreifen. Die Polizeibeamten stoppten ihn nach kurzer Verfolgung und nahmen ihn vorläufig fest. Der Grund für seine Flucht war schnell geklärt: Der junge Mann hat keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Fahrens gegen ihn ein und behielten das Motorrad ein.

Immenstaad

Von Fahrbahn abgekommen

Mehrere leichtverletzte Personen und Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Renault-Fahrer war mit seinen drei Mitfahrern im Alter von 16 bis 22 Jahren in Richtung Friedrichshafen unterwegs und verlor aufgrund kurzer Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Twingo. In der Folge kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Dabei entstand am Pkw, der abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Laterne wurde ebenfalls zerstört. Rettungsdienste brachten die Insassen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Uhldingen-Mühlhofen

Zwei verletzte Radfahrer - Polizei ermittelt nach Unfall

Nach dem Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Unteruhldingen ermittelt die Polizei strafrechtlich gegen einen 23-Jährigen. Eine 65-jährige Radfahrerin bog von der Straße "Am Stockfeld" nach rechts in die Straße "Am Zihlbühl" ab, wo ihr der jüngere Radler, offenbar auf ihrer Fahrspur, entgegenkam. Es kam zur Kollision, in deren Folge beide Beteiligten auf die Straße stürzten. Die 65-Jährige erlitt leichte, der 23-Jährige, der keinen Helm trug, mittelschwere Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Da der junge Mann bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit knapp 0,4 Promille vorwies, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ihm droht nun eine Anzeige.

Meersburg

Nach Streit mit Frau - Mann geht Polizeibeamte an

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 41-jähriger Mann rechnen, nachdem dieser am Sonntag zunächst seine Frau körperlich angriff und sich später gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt hat. Gegen 12 Uhr rückten Polizeibeamte nach einem Notruf der Frau in den Lehrenweg aus. Sowohl die Frau als auch der Mann waren deutlich alkoholisiert. Aufgrund der anhaltenden Streitigkeiten und des aggressiven Auftretens verwiesen die Polizisten den Mann der Wohnung. Diesem Verweis kam er nicht freiwillig nach, griff stattdessen die Polizisten an und beleidigte sie mehrfach. Gegen die folgende Gewahrsamnahme wehrte er sich mit aller Kraft und ging die Beamten auch beim Transport in eine Klinik erneut verbal an. Bei der Auseinandersetzung mit dem 41-Jährigen erlitt ein Polizist eine Verletzung am Fuß. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

