Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen-Rulfingen

Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Samstagnacht gegen 23:45 Uhr die Krauchenwieser Straße in Mengen-Rulfingen, um im Anschluss nach links in die Hinterdorfstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam der Fahrzeugführer zu weit nach links und fuhr in einen dem Fahrbahnrand angrenzenden Garten. Hierbei wurden mehrere Randsteine beschädigt. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug über die Hinterdorfstraße in Richtung Rosnaer Straße. An der Unfallstelle konnten die den Sachverhalt aufnehmenden Beamten vom Polizeirevier Bad Saulgau Fahrzeugteile vom verunfallten Fahrzeug feststellen, die daraufhin hindeuten, dass es sich um einen lilafarbenen Renault gehandelt haben müsste. Der geflüchtete Pkw dürfte im Bereich der Fahrzeugfront und an einem der beiden vorderen Kotflügel erheblich beschädigt sein. Der Schaden an den beschädigten Randsteinen beträgt ca. 300 Euro. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Tel.: 07581 4820

Pfullendorf

Auto zerkratzt

Im Zeitraum von Donnerstag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, wurde an einem in der Straße Am Einfang in Pfullendorf abgestellter Pkw Seat beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre und den rechten Kotflügel. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden. Tel.: 07552 20160

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Bad Saulgau

Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße. Die Tat ereignete sich im Zeitraum Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 15:00 Uhr. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi A1 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Tel.: 07581 4820

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell