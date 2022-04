Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Rollerfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 45-jährige Motorroller-Fahrerin am Freitagabend zu. Die Frau befuhr gegen 20:05 Uhr, aus der Stadt kommend die Lippertsreuter Straße. Im Kreisverkehr am Burgbergring kam sie nach bisherigen Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung und wahrscheinlich aufgrund der nassen Fahrbahn, zu Sturz. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, die vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung und anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Überlingen

Ladendiebe ertappt

Ein Ladendetektiv ertappte am Freitag, um 20:30 Uhr zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Einkaufszentrum in der Nußdorfer Straße. Der 33-jährigen und dem 23-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen Waren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet zu haben. Nach Verständigung des Polizeireviers Überlingen, nahmen die Beamten die Ermittlungen zu dem Diebstahl und den beiden, aus Polen stammenden Tatverdächtigen auf. Die Polizei sicherte das Diebesgut und stellte die Personalien der Personen fest. Da die Personen nach bisherigen Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, mussten sie vor ihrer Entlassung eine Sicherheit zur Durchführung des Strafverfahrens hinterlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

