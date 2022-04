Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen



Bad Saulgau

Betrüger unterwegs

Zwei Frauen sprachen am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr eine 69-jährige auf dem Kirchplatz an. Sie spiegelten der Frau vor, ihre Ersparnisse "reinigen" zu können, was einen positiven Effekt für sie habe. Die Tatverdächtigen "reinigten" die Ersparnisse von mehreren Tausend Euro und gaben sie der Frau anschließend eingepackt zurück. Zu Hause stellte sie das Fehlen ihrer Ersparnisse fest. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine jüngere und eine ältere Frau gehandelt haben, die unter anderem russisch sprachen. Eine nähere Beschreibung der Frauen liegt nicht vor.

Inzigkofen

Anhänger wird von der Straße geweht

Am Freitagnachmittag, 15:45 Uhr wurde ein Pkw-Anhänger Gespann auf der B313 zwischen Vilsingen und Inzigkofen von einer kräftigen Windböe erfasst und nach links von der Fahrbahn gedrückt bis er im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Zuvor streifte der Anhänger des 57-jährigen Fahrers noch zwei entgegenkommende Autos. Dabei entstand an dem entgegenkommenden Mitsubishi einer 48-Jährigen Sachschaden von ca. 800 Euro und an dem Citroen eines 49-Jährigen ca. 4000 Euro. Der Citroen kam durch den Streifvorgang mit dem Anhänger seinerseits ebenfalls von der Fahrbahn ab und musste aus dem Acker geborgen werden. Am Anhänger ziehenden Opel war geringer Sachschaden von wenigen Hundert Euro zu verzeichnen. Vorsorglich kam ein Rettungswagen an die Unfallstelle, der jedoch keine Verletzungen versorgen musste.

