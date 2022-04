Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Am Samstagmorgen, gegen 04:40 Uhr kam es auf der B30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Weingarten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen nach, kam ein 26-jähriger Fahrer eines, mit insgesamt sechs Personen besetzten Pkw ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Renault Trafic blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Drei der 26 - 38 Jahre alten Insassen konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Drei eingeklemmte Personen musste die Feuerwehr aus dem Innenraum heraus bergen. Mit jetzigem Stand erlitten die eingeklemmten Insassen schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die Unfallursache ist bisher noch unklar und ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Ravensburg. Die B30 musste für die Rettungs-, Berge- und Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Bad Waldsee mit Unterbrechungen für insgesamt drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und rund 20 Personen, der Rettungsdienst mit 6 Rettungs- und 3 Notarztwägen vor Ort. Die Polizei war zur Unfallaufnahme und zur Sperrung / Umleitung des Verkehrs mit 5 Streifenfahrzeugen eingesetzt.

Altshausen

Baum fällt auf Auto

Glück im Unglück hatte ein 52-jähriger Fahrer eines Renault Trafic, als er am Freitagnachmittag, während des Sturms um 15:00 Uhr von Baltshaus nach Altshausen fuhr. Der Sturm entwurzelte einen ca. 10 Meter hohen Baum, welcher auf das Dach des vorbeifahrenden Renault fiel. Der Baum stand ursprünglich, im mehrere Meter von der Straße entfernten Waldstück. Der Mann aus Fulda blieb unverletzt. Sein Fahrzeug erlitt Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro.

Amtzell

Polizei stellt betrunkenen Unfallflüchtigen fest

Nach bisherigen Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg kam ein 64-jähriger Autofahrer in der Autobahnausfahrt Wangen-West am Freitagabend, gegen 22:40 Uhr von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er Leitpfosten und verursacht geringen Flurschaden im Gesamtwert von ca. 200 Euro. Eine Polizeistreife stellte die Beschädigungen und Hinweise auf den verursachenden Daimler-Chrysler im Rahmen ihrer Streife fest. Zu dieser Zeit war weder ein Fahrzeug, noch der Verursacher selbst vor Ort. Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann an seinem beschädigten Auto im Bereich Herfatz angetroffen werden. Der mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann war zu dieser Zeit mit Reparaturarbeiten an seinem Daimler beschäftigt. Der Mann musste seinen Führerschein vor Ort und eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. An seinem Auto entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 800 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aitrach

Betrunkenen Motorradfahrer angehalten

Eine Streife des Verkehrsdienstes Kißlegg kontrollierte am Samstagmorgen, um 01:00 Uhr an der Autobahnausfahrt Aitrach einen Motorradfahrer. Beim Kontrollgespräch stellten die Beamten beim 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Biberach Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung fest. Der Mann musste seinen Führerschein vor Ort und eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Seine Honda durfte er nicht mehr weiterfahren.

Leutkirch

Mann beleidigt und bespuckt Polizei

Am Freitagabend, um 21:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Mann aus Polen. Wie sich herausstellte, lagen zu ihm mehrere Fahndungen vor, weshalb er festgenommen werden musste. Bei den anschließenden Überprüfungen und Ermittlungen beim Polizeirevier Leutkirch beleidigte er die Beamten, bespuckte sie und trat nach ihnen. Durch die Tritte verletzte er dabei niemanden ernsthaft. Nach den notwendigen Ermittlungen lieferte die Polizei ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Bad Wurzach

Gasgeruch aus Garage

Ein Anwohner der Straße Am Viehmarkt teilte am Freitag, um 23:35 Uhr einen verdächtigen Gasgeruch aus Garagen an dieser Straße mit. Die eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Wurzach, des Rettungsdienstes und Polizei konnten eine Gefahrenlage nicht ausschließen, weshalb sie eine Türe zu den Garagen aufbrechen mussten. Im Inneren war dann glücklicherweise nichts feststellbar, was auf einen Gasaustritt oder ähnliches hinweist. Die Ursache des verdächtigen Geruchs konnte nicht ermittelt werden. Die aufgebrochene Türe verschloss die Feuerwehr wieder provisorisch. Der Eigentümer der Garagen wird, nachdem er in der Nacht nicht erreicht wurde, nachträglich verständigt.

