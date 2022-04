Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Göggingen

Illegaler Mülltransport

Insgesamt 37 Autobatterien und 690 kg Metallschrott stellten Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Mittwochnachmittag bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz in der Meßkircher Straße auf der Ladefläche eines Kastenwagens fest. Da der Fahrzeuglenker keinerlei Papiere über den Schrott sowie keine Berechtigung zum Sammeln und Befördern des Mülls vorweisen konnte, ermittelt der Verkehrsdienst nun wegen abfallrechtlicher Verstöße und Verstößen gegen das Gefahrgutrecht. Zur Sicherstellung des Verfahrens musste der 22-Jährige, der aus dem Ausland stammt, einen vierstelligen Euro-Betrag bei der Polizei hinterlegen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Sauldorf

Bauschutt auf Radweg entsorgt

Bauschutt, den ein bis dato Unbekannter auf einer Strecke von etwa 100 Metern hinweg auf einem Radweg zwischen Krumbach und Schwackenreute entsorgt hat, rief am Montagvormittag die Polizei auf den Plan. Zwischenzeitlich konnte der Verursacher durch die Beamten ermittelt werden. Bei einer Überprüfung an der Wohnanschrift des 31-jährigen Verursachers fanden die Polizisten auf einem Anhänger Reste von Fliesen und Pflasterstein-Zuschnitten auf, die dem auf dem Radweg illegal entsorgten Bauschutt zugeordnet werden konnten. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

Sigmaringen

Verpuffung in Ölheizung

Zum Brand einer Ölheizung wurden am Donnerstag gegen 13 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Mühlstraße gerufen. Die Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass austretendes, sich erhitzendes Öl zu einer Verpuffung mit einer starken Rauchentwicklung führte. Ein Vollbrand lag nicht vor. Die Heizung wurde bis zur Überprüfung durch einen Fachmann außer Betrieb gesetzt.

Leibertingen / Sigmaringen / Mengen

Betrugsversuch falscher Polizeibeamte

Mehrere ältere Mitbürgerinnen im Landkreis Sigmaringen haben am Donnerstagnachmittag einen Anruf von sogenannten falschen Polizeibeamten erhalten. Betrüger hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und vor einer angeblichen Einbrecherbande gewarnt. Sie forderten ihre Opfer telefonisch dazu auf, ihr Bargeld und ihre Wertsachen an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben, um sie so vor einem Diebstahl zu sichern. Die Betrüger scheiterten in allen bei der Polizei angezeigten Fällen, die Frauen im Alter zwischen 69 und 75 Jahre hatten die Betrugsmasche erkannt und das Gespräch zügig beendet. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter und hinsichtlich weiterer Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Mengen

Auto prallt gegen Gebäudewand

Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache kam am Donnerstag gegen 16.15 Uhr der 25-jährige Fahrer eines VW zwischen dem Kreisverkehr am Bahnhof und dem Kreisverkehr Ennetach nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit seinem Fahrzeug seitlich gegen die Gebäudewand eines Lebensmittelhandels. Mit der anderen Fahrzeugseite streifte er einen Baum, der sich auf dem angrenzenden Bankett befindet. Der 25-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vor Ort umgehend von einem Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Aufgrund der Erstmeldung wurde auch die Feuerwehr zur Unfallstelle verständigt. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, der Sachschaden an dem Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bad Saulgau

Jugendschutzkontrolle

Mehrere Jugendliche musste ihre Zigaretten bei einer Jugendschutzkontrolle abgeben, die Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstagmittag in der Liebfrauenstraße durchgeführt hatten. Die Eltern der 15- bis 17-Jährigen werden von den Beamten nun für ein Gespräch kontaktiert.

Pfullendorf

Auto überschlägt sich

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstag gegen 8 Uhr eine 63-jährige Frau zu, nachdem sich ihr Pkw plötzlich in der Linzgaustraße ohne Fremdeinwirkung überschlagen hatte und quer zur Fahrbahn zum Liegen gekommen war. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnten mehrere technische Mängel und eine Achse des Ford, die offensichtlich während des Fahrt gebrochen war, ursächlich für den Unfall sein. Die 63 Jahre alte Fahrzeuglenkerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet.

Pfullendorf

Autofahrer streift Mann mit Seitenspiegel

Um in eine Baustelle in der Straße "zum Eichberg" einzufahren, hatte am Donnerstag gegen 9.15 Uhr ein Lkw-Fahrer seinen Lkw am Fahrbahn abgestellt und mehrere Warnbaken von der Baustelle weggeräumt. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer, der an der Örtlichkeit vorbeifuhr, erkannte den neben seinem Fahrzeug stehenden Lkw-Fahrer offensichtlich zu spät und streifte den 56-Jährigen mit dem Seitenspiegel seines Pkw. Da sich der 56-Jährige bei der Kollision leicht verletzte, wurde er von einem Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Pfullendorf

Anhänger kippt durch Wind um

Von einer Windböe wurde ein Anhänger erfasst, mit dem ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße von Denkingen in Richtung Pfullendorf unterwegs gewesen ist. Durch die Windböe geriet der Anhänger ins Kippen, löste sich in der Folge von der Anhängekupplung des Zugfahrzeugs, kollidierte mit einem Straßenschild und kam abschließend in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Um den Anhänger kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell