Falsche Angehörige bitten über "Whatsapp" um Geldüberweisung - Polizei warnt

Mehrere Bürger wurden in den vergangenen Tagen Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die unbekannten Täter versandten Nachrichten über "WhatsApp" an ihre Gegenüber und gaben sich als Tochter oder Sohn aus. Sie teilten in den oftmals über Tage andauernden Gesprächen mit, dass das alte Handy defekt sei und deshalb eine neue Handynummer angezeigt werde. Einmal das Vertrauen gewonnen, gaben die falschen Angehörigen dann an, dass sie kurzfristige Hilfe bei einer dringenden Geldüberweisung benötigen, da sie aufgrund des neuen Mobiltelefons kein Zugriff auf das Online-Banking hätten. Die Mehrheit der Opfer roch den Braten glücklicherweise rechtzeitig, überwies kein Geld und verständigte stattdessen die Polizei. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern in mehreren Fällen im Bodenseekreis jedoch, ihr Gegenüber zu einer oder sogar mehreren Geldüberweisungen im vierstelligen Euro-Bereich zu bewegen. Die Beamten ermitteln nun wegen Betrugs. Immer wieder versuchen Betrüger mit raffinierten Maschen an das Geld ihrer oftmals lebensälteren Opfer zu gelangen und sind dabei äußerst kreativ. Aus diesem Grund warnt die Polizei erneut und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich von Unbekannten niemals unter Druck setzen und zur schnellen Überweisung von Geld drängen - schon gar nicht, wenn Sie das Konto nicht kennen. Überprüfen Sie auf anderen Wegen die Angaben der vermeintlichen Bekannten oder Verwandten. Sollten Sie dennoch Verdacht schöpfen, einem Betrüger zum Opfer gefallen zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere nützliche Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet auf der Seite der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de

Friedrichshafen

Mann bedroht Mitbewohner mit Messer

Weil er in das Zimmer seines Unterkunfts-Mitbewohners eingebrochen, diesen mit Fäusten angegriffen und mit einem Messer bedroht haben soll, muss ein 44-jähriger Mann mit Konsequenzen rechnen. Die Polizei war gegen 16.15 Uhr alarmiert worden und rückte umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften in die Keplerstraße aus. Gegenüber den Beamten hantierte der Mann weiterhin mit einem Messer und reagierte nur sehr zögerlich auf die Polizisten. Da der Mann daraufhin drohte, sich selbst etwas anzutun und seine Stichwaffe nicht beiseitelegen wollte, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein und nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Polizeibeamte ihn in eine Fachklinik und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Tettnang

Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr einen in der Domänenstraße geparkten Ford mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Beim Abbiegen Radler übersehen

Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Hauptstraße zu. Ein 22 Jahre alter Peugeot-Lenker bog nach rechts ab und übersah dabei offenbar den auf dem Radweg fahrenden Mann. Der Zweiradfahrer bremste darauf stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und stürzte. Dabei verletzte sich der 48-Jährige leicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Überlingen

Pkw in Parkhaus angefahren und geflüchtet

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr an einem im Parkhaus "Post" in der Mühlenstraße geparkten Nissan angerichtet. Da der Unfallverursacher einfach davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Verkehrsunfallflucht

Nach einem Parkrempler auf einem Parkplatz in der Schloßseeallee einfach geflüchtet ist am Mittwochvormittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Unfallverursacher verursachte an einem geparkten Seat erheblichen Sachschaden, der auf rund 5.000 Euro beziffert wird. Die Ermittler des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Flüchtige mit einem rot- oder orangefarbenen Wagen unterwegs gewesen sein könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Fast einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen wäre am Donnerstag ein Senior aus dem Bereich Uhldingen-Mühlhofen. Er hatte einen Telefonanruf bekommen, bei dem sich das Gegenüber als angeblicher Polizeibeamter ausgab. Mit den Worten, dass seine Tochter einen folgeschweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun sofort die Bezahlung einer Kaution im fünfstelligen Euro-Betrag fällig sei, setzte der Betrüger den lebensälteren Mann unter Druck. Durch ein längeres Telefonat brachte der Unbekannte den Mann dazu, ein Kreditinstitut aufzusuchen. Nachdem bei diesem ein so hoher Betrag nicht zur Verfügung stand, legte er wertvollen Schmuck parat und versuchte an einer anderen Bank an Geld zu gelangen. Während der gesamten Zeit blieb der falsche Polizeibeamte am Telefon und gab durchweg Instruktionen und verhinderte so, dass sein Opfer Kontakt zu Angehörigen aufbauen konnte. In der zweiten Bank hegten die Angestellten Verdacht. Von dort wählte der Senior die Nummer seiner Tochter, woraufhin der Betrugsversuch schnell aufflog. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und warnt in diesem Fall nochmals eindringlich dazu, Angehörige zu sensibilisieren. Seien Sie kritisch und lassen Sie sich am Hörer nicht unter Druck setzen. Legen Sie beim geringsten Zweifel einfach auf. Sollten Sie Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, kontaktieren Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche und weiteren Themen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de

Markdorf

Mann löst Alarm aus

Weil er am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr offenbar für einen ausgelösten Brandmelder in der Rudolf-Diesel-Straße verantwortlich war und im Anschluss gegenüber den Beamten uneinsichtig auftrat, muss ein 24-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Er hatte den Notruf gewählt und den Polizisten über Telefon eine verletzte Person in der Unterkunft gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen beschleunigt anfuhren. Darüber hinaus hatte er in seinem Zimmer unerlaubt geraucht und dabei offensichtlich den Rauchmelder ausgelöst, was parallel zu einem Feuerwehreinsatz führte. Beim Eintreffen der Polizisten reagierte der 24-Jährige vollkommen abweisend und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Auf ihn kommt nun, neben den Kosten des Einsatzes, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Da es weder eine verletzte Person gab, noch ein Feuer festgestellt werden konnte, rückten die Einsatzkräfte zeitnah wieder ab.

