Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zusammenstoß mit Fußgänger - Radfahrer gesucht

Mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Fußgänger in der Jahnstraße auf Höhe eines Autohauses. Der 67-Jährige sowie der entgegenkommende Radler, der ohne Licht unterwegs war, erkannten ihr Gegenüber jeweils zu spät. Nach dem Zusammenstoß kam es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den Männern, woraufhin der Zweiradlenker im Anschluss in Richtung Stadtmitte davonfuhr, ohne seine Personalien anzugeben. Der Fußgänger verletzte sich durch den Zusammenstoß am Ellenbogen, weshalb die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Nach Unfall davongefahren

Im Bereich der Ampelanlage an der Einmündung Gartenstraße/Schussenstraße soll es am Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen sein, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 65 Jahre alter Opel-Lenker, der von der Gartenstraße nach rechts abbiegen wollte, musste kurz vor der Einmündung abbremsen, um einem anfahrenden Linienbus das Einfahren zu ermöglichen. Das bemerkte ein hinterherfahrender Pkw-Lenker, der mutmaßlich mit einem Zustellerfahrzeug unterwegs war, nicht, und fuhr auf. Während der Opel-Lenker nach der Kollision anhielt, fuhr der Unfallverursacher weiter. Am Opel entstand beim Unfall ein Schaden von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet Zeugen des Zusammenstoßes, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Schlier

Kaminbrand

Glanzruß im Kamin dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr an einem Wohnhaus in Dietenbach zu einem Kaminbrand gekommen ist. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, überwachte das Abbrennen des Rußes. Zu einem Schaden am Gebäude oder Verletzungen von Personen kam es nicht.

Leutkirch

Automat gestohlen

Einen Kaugummi-Automaten, der in der Wangener Straße auf Höhe der Hausnummer 32 aufgestellt war, hat ein Unbekannter in der letzten Woche zwischen Dienstag und Sonntag gestohlen. Der Schaden, der dem Aufsteller des Warenautomaten dadurch entstanden ist, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Vorfahrt genommen - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Einen Bruch und mehrere leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Memminger Straße zugezogen. Die 37 Jahre alte Seat-Lenkerin war ortsauswärts unterwegs, als ihr ein 76 Jahre alter VW-Lenker an der Einmündung der Heinrich-von-Kleist-Straße die Vorfahrt nahm. Durch die Kollision lösten an ihren Wagen die Airbags aus. Ein Notarzt untersuchte die Fahrerin noch an der Unfallstelle, ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Der VW-Lenker blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, während sich dieser am Seat auf rund 5.000 Euro belaufen dürfte. Ein Abschleppunternehmen transportierte die beiden Wagen ab und reinigte die Straße.

Wangen

Frau niedergeschlagen

Von ihrem Lebensgefährten niedergeschlagen worden ist eine 34-Jährige am Donnerstag kurz vor 15 Uhr auf einem öffentlichen Fußweg an einem Sportplatz im Stadtgebiet. Nach einem Streit zwischen dem Paar soll der 41-Jährige seine Partnerin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss stieß er sie zu Boden und trat auf sie ein. Die Frau verlor wohl das Bewusstsein, während der 41-Jährige zusammen mit den vier gemeinsamen Kindern davonging. Die niedergeschlagene Frau wurde kurze Zeit später von einer Passantin gefunden, die den Notruf verständigte. Die 34-Jährige erlitt diverse Verletzungen im Kopfbereich sowie eine Fraktur und wurde medizinisch versorgt. Gegen den 41-Jährigen wurde von der Polizei Wangen zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Die vier Kinder wurden der 34-Jährigen übergeben.

Wangen

Nachbarinnen geraten in Streit - Polizei ermittelt

Zwei Bewohnerinnen einer Gemeinschaftsunterkunft in der Spitalstraße sind am Mittwoch kurz nach 19 Uhr derart aneinandergeraten, dass die Polizei einschreiten musste. Die beiden 20 und 57 Jahre alten Frauen stritten sich zunächst verbal. Im weiteren Verlauf zog die Ältere die Jüngere an den Haaren und fügte ihr eine Bisswunde zu, woraufhin die 20-Jährige ein Glas nach der 57-Jährigen warf und diese ebenfalls an den Haaren packte. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und zeigt das Duo bei der Staatsanwaltschaft an.

Wangen

Diebe machen sich auf Betriebsgelände zu schaffen

Vom Gelände eines Lohnunternehmens zwischen Niederwangen und Primisweiler sind in den vergangenen beiden Wochen diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 2.500 Euro abhandengekommen. Die bislang unbekannten Täter hebelten unter anderem einen Schuppen auf und machten sich in einem Carport zu schaffen. Die Täter entwendeten Kettensägen des Herstellers Stihl, mehrere Schlagschrauber, Werkzeug und Fahrzeugteile eines Ackerschleppers sowie eines Güllefasses. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Personen, die auf dem Anwesen an der L 333 im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Baindt

Zu schnell in Kreisverkehr gefahren und verunfallt

Offensichtlich zu schnell ist ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf am Donnerstag kurz nach 21.30 Uhr in den Kreisverkehr in der Thomas-Dachser-Straße eingefahren. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Wagen auf die Mittelinsel des Kreisels. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision entstand am VW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, am Kreisverkehr entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der 21-Jährige blieb beim Unfall unverletzt, um sein Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Bergatreute

Fahrzeug zerkratzt

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 13.30 und 17.30 Uhr an einem VW Golf in der Schmidstraße hinterlassen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter den auf dem Parkplatz bei der Dorfhalle abgestellten Wagen an der Fahrertür. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07624/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Riedhausen

Polizei sucht Lkw-Fahrer nach Unfallflucht

Ein Ausweichmanöver hat am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wilhelmsdorf und Ostrach für einen Verkehrsunfall gesorgt. Dem Lenker eines Holztransports kam ein Lkw entgegen, dessen Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 60 Jahre alte Lenker des Langholzzugs nach rechts aus und kam ins Bankett. Dadurch geriet der Auflieger ins Schleudern. Durch das Schlingern brachen an der rechten Fahrzeugseite zwei Rungen, die dazu dienen, die Holzstämme zu sichern. In der Folge rutschten die Fichtenstämme von der Ladefläche über die Böschung in eine angrenzende Wiese. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt indes unbeeindruckt in Richtung Ostrach fort. Während am Auflieger Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kann der Flurschaden noch nicht beziffert werden. Verletzt oder gefährdet wurde glücklicherweise niemand. Der Polizeiposten Altshauen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zum flüchtigen Lkw-Fahrer.

