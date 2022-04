Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ermittlungserfolg - Raub offenbar vorgetäuscht

Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Nach dem vermeintlichen Überfall auf einen 25-jährigen Mann am 28.03.2022 gegen 21.30 Uhr vor einem Kreditinstitut in der Markdorfer Hauptstraße (wir berichteten), ermittelt die Kriminalpolizei nun gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 Jahren, sowie auch gegen das angebliche Opfer. Die intensiven Nachforschungen ergaben den Verdacht, dass die beiden jungen Männer die Tat mit dem 25-Jährigen zuvor abgesprochen hatten, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat und Unterschlagung, dauern aktuell noch an.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 29.03.2022

Mann vor Bank überfallen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem vermeintlichen Überfall auf einen 25-Jährigen am Montagabend gegen 21.30 Uhr vor einem Kreditinstitut in der Hauptstraße, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, mit den Tageseinnahmen eines Geschäfts zur Bank gelaufen zu sein, um diese einzubezahlen. Dabei sei er von einem Unbekannten unter Drohungen zur Herausgabe des Geldes aufgefordert worden, bevor der Täter mit dem erbeuteten vierstelligen Euro-Betrag geflüchtet sein soll. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur vermeintlichen Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell