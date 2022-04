Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Mittwochmorgen auf dem Parkplatz der Kreissporthalle die Seitenscheibe eines abgestellten VW eingeschlagen und diesen mutmaßlich durchsucht. Weil in dem Wagen keine Wertgegenstände aufzufinden waren, zog der Unbekannte ohne Beute von dannen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Neufra

Spiegelstreifer - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag gegen 7 Uhr auf der K 8206 sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten, der mit einem hellgrünen Alfa Romeo unterwegs gewesen sein soll. Im Begegnungsverkehr im Kurvenbereich beim Skilift streiften sich die beiden Außenspiegel des Alfa und des VW Golf eines 24-Jährigen, der in Richtung Neufra unterwegs war. Nach der Kollision fuhr der Lenker des hellgrünen Fahrzeugs weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am VW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687.

Meßkirch

Diebstahl von Baustelle

Zwei Druckluftkompressoren im Wert von über 3.000 Euro haben Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 31.03., bis Montag, 04.04., von einer Baustelle in der Industriestraße entwendet. Beide Kompressoren waren fest installiert und wurden von den Tätern fachmännisch ausgebaut. Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 in Verbindung zu setzen.

Herdwangen-Schönach

Dachhaken entwendet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Betriebsgelände in der Aachtalstraße Dachhaken im Wert von rund 1.500 Euro entwendet. Die aus Aluminium bestehenden Haken waren paketweise im Vorhof gelagert. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Herbertingen

Polizei zieht Lastwagen wegen gravierender Mängel aus dem Verkehr

Bei der Kontrolle eines ausländischen Sattelzugs am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Ortsgebiet staunten Beamte der Verkehrspolizei nicht schlecht. Sowohl die Fahrerkabine als auch die Sattelplatte im Bereich der Aufnahme der Sattelkupplung waren völlig marode. Neben weiterem massiven Verschleiß, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigte, stellten die Polizisten zudem zwei abgefahrene Reifen fest. Der 52-jährige Sattelzuglenker musste seinen Lastwagen nach einer Vorführung bei einem Gutachter an Ort und Stelle stehen lassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er gelangt nun zur Anzeige.

Krauchenwies

Klein-Lkw um mehr als 100 Prozent überladen

Um mehr als 100 Prozent überladen hatte ein 27-Jähriger seinen Klein-Lkw, als er am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr die Bittelschießer Straße befuhr. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei verständigt, weil ihm die starke Neigung des 3,5-Tonners aufgefallen war. Beamte der Verkehrspolizei stellten bei einer Kontrolle des Lkws fest, dass die aus Kartoffeln bestehende Ladung verrutscht und für die Neigung verantwortlich war. Eine Wiegung des Lastwagens ergab in der Folge über 7 Tonnen, weshalb die Beamten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt in der Form untersagten. Erst nachdem der Mann die Kartoffeln zum Teil ab- und umgeladen hatte, durfte er weiterfahren. Auf ihn sowie den Halter, der die Fahrt angeordnet hatte, kommen nun jeweils ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu.

