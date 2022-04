Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Autofahrer nimmt Bus die Vorfahrt - zwei verletzte Schüler

Die Vorfahrt eines Stadtbusses missachtet und danach einfach das Weite gesucht hat ein 18-jähriger Daimler-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Bitzenhofen. Der Autofahrer bog von der Bundesstraße nach rechts in die Säntisstraße ab und übersah dabei offenbar den aus Oberteuringen kommenden Bus. Der Stadtbusfahrer musste stark bremsen um eine Kollision zu verhindern, wobei sich zwei im Bus mitfahrende Schulkinder im Alter von 11 und 12 Jahren leicht verletzten. Nach kurzer Kontaktaufnahme der beteiligten Fahrer setzte der 18-Jährige seine Fahrt fort. Die Polizisten konnten den jungen Unfallverursacher antreffen und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn.

Friedrichshafen

Randalierer richten im Strandbad Sachschaden an

Mehrere Türen der Herrenumkleidekabinen des Strandbades in Friedrichshafen haben Randalierer am Mittwochabend gegen 19 Uhr mitwillig beschädigt. Die fünf oder sechs Täter, die als 13 bis 15 Jahre alt beschrieben werden, richteten dabei rund 1.500 Euro Sachschaden an und suchten im Anschluss das Weite. Zwei der Jugendlichen waren mit hellen, der Rest mit dunklen Jacken bekleidet. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken in Haustür geirrt

Weil ihm in der Nacht auf Donnerstag in offenbar betrunkenen Zustand ein Irrtum unterlaufen ist, muss ein 24 Jahre alter Mann mit einer Anzeige rechnen. Kurz nach Mitternacht hatte er sich in der Blankenrieder Straße darüber empört, dass die Türe zu seinem vermeintlichen Hotel nicht öffnete und schlug in Rage geraten gegen die Scheibe der Eingangstür, vor der er stand. Was der scheinbar ortsunkundige Alkoholisierte in diesem Moment wohl nicht ahnte, war, dass er sich in der Anschrift vertan hatte und gegen die Haustür eines 73-jährigen Anwohners hämmerte. Vom Lärm belästigt öffnete dieser die Tür und soll vom ungebetenen Gast umgehend mit herablassenden Äußerungen betitelt worden sein. Beim Zurückweisen aus der Tür, soll der Bewohner den 24-Jährigen leicht verletzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichshafen

Vor Gaststätte randaliert

Mit einer Strafanzeige muss ein 26-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße aggressiv auftrat. Weil der Lokalbetreiber, bedingt durch die späte Uhrzeit, keinen neuen Gästen mehr Einlass gewährte, geriet der auffallend alkoholisierte Mann in Rage. Weil er dabei mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich warf und Gäste sowie den Betreiber bespuckt haben soll, leiteten die verständigten Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Meckenbeuren

Fahrer verstirbt hinterm Steuer

Nur noch den Tod feststellen konnte der Notarzt bei einem 73-jährigen Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch gegen 15.15 Uhr von der Tettnanger Straße abkam. Der Mann war allein mit seinem Mercedes in Richtung Tettnang unterwegs und verstarb mutmaßlich in der Folge gesundheitlicher Probleme hinter dem Steuer seines Wagens. Zeugenaussagen zufolge kam der Wagen mit langsamer Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin er ungebremst mit einem Stromverteilerkasten kollidierte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Neben den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes, samt Notarzt, war auch ein Notfallseelsorgedienst im Einsatz. Aufgrund der erheblichen Beschädigung am Stromverteilerkasten kam es bis zum Abend zu Stromausfällen im angrenzenden Gebiet.

Uhldingen-Mühlhofen

Vorfahrt missachtet

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 8 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer bog mit seinem Land Rover von der L 201 auf die Auffahrt zur Bundesstraße 31 ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 40 Jahre alten Mini-Lenker. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich an den Fahrzeugen auf jeweils etwa 3.000 Euro.

Überlingen

Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Samstag gegen 16.30 Uhr bei der Brücke der B 31 im Bereich der Gletschermühle durch Pfeifen auf sich aufmerksam gemacht hat und dann mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll, ermittelt die Polizei Überlingen. Personen, die auf den Mann aufmerksam oder ebenfalls durch die exhibitionistischen Handlungen belästigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Anhänger in Kreisverkehr umgekippt

Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 195 am Kreisverkehr Kogenbach. Ein 71-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr mit seinem beladenen Anhänger von Owingen in Richtung Friedrichshafen. Im Kreisverkehr geriet der Hänger aus bislang nicht näher bekannter Ursache in Schräglage, kippte um und kam im Bankett zum Liegen. Dabei entstand an diesem rund 5.000 Euro Sachschaden, der Fahrbahnbelag wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zur Bergung des Gespanns und der 1,6 Tonnen schweren Ladung kamen zwei Abschleppkräne zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste der Verkehr bis etwa 15.30 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der 71-jährige Fahrer blieb unverletzt.

