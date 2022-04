Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl aus Praxis

Bargeld hat ein Dieb aus einer Praxis in der Möttelinstraße am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gestohlen. Der Betreiber, der zu dem Zeitpunkt mit einer Behandlung beschäftigt war, ging beim Erklingen des Türmelders davon aus, dass der nächste Patient die Praxis betrat und entdeckte den Diebstahl erst kurze Zeit später. Einen hohen dreistelligen Betrag nahm der Täter an sich, bevor er flüchtete. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Horgenzell

Großer Polizeieinsatz nach Hilferufen

Wegen Hilferufen und einem vermeintlichen Messerangriff ist die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr mit mehreren Streifen "Am Tobel" im Einsatz gewesen. Ein Bewohner der dortigen Unterkunft hatte aus einem Fenster um Hilfe gerufen. Ein Passant, der auf die Schreie aufmerksam wurde und zudem "Messer" und "verletzt" verstanden hatte, informierte die Polizei, die daraufhin anfuhr. Nachdem die Beamten die Unterkunft mit entsprechender Schutzausstattung betreten hatten, wurde schnell klar, dass es nicht zu einem Angriff mit Messer gekommen war und auch niemand verletzt wurde. Der um Hilfe schreiende Bewohner, der wegen einer Traumatisierung unter Angstzuständen leidet, war durch ein Klopfen an seiner Tür in Panik geraten. Somit konnten die Polizisten ohne ein größeres Einschreiten wieder abrücken.

Leutkirch

Weiterer Kalbskadaver gefunden

Ein weiteres totes Kalb hat ein Jäger am Mittwochabend im Waldgebiet zwischen Reichenhofen und Rostall gefunden. Dem Tierkadaver, der wohl in den Tagen zuvor dort abgelegt wurde, wurden die Ohren samt Marken abgeschnitten. Schon vor einer guten Woche wurde im Bereich Grubenwald/Arnach ein totes Kalb im Wald gefunden (wir berichteten). Das Veterinäramt und die Polizei ermitteln und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei Leutkirch oder Tel. 07561/98205710 beim Veterinäramt zu melden.

Bad Wurzach

Auto überschlägt sich

Mehrmals mit dem Auto überschlagen hat sich eine 25 Jahre alte Fahrerin am Mittwochmorgen auf der Landesstraße zwischen Arnach und B 465, Einmündung "An der Hand". Die Fahrerin kam nach derzeitigem Kenntnisstand wohl mit ihrem Fiat auf das rechte Bankett. Von dort schleuderte der Wagen nach links und steuerte einen Wiesenabhang hinab, wo er sich drei Mal überschlug. Bei dem Unfall erlitt die 25-Jährige Verletzungen und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war zur Absicherung und Reinigung an der Unfallstelle tätig. Am Fiat entstand ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro belaufen wird. Er musste abgeschleppt werden.

Wangen

Zigarette führt zu handfestem Streit

Wegen einer brennenden Zigarette sind zwei 46 und 23 Jahre alte Männer am Mittwoch gegen 10 Uhr auf einem Bahnsteig in Wangen aneinandergeraten. Während der Jüngere rauchend auf einer Bank saß, kam der 46-Jährige dazu und wollte auf die Bank, um sich den Schuh zu binden. Er forderte den Jüngeren auf, die Zigarette auszumachen, da er an einer Atemwegserkrankung leide. Als dieser zurückgab, dass er ohnehin gleich fertig sei und dies nicht machen werde, schlug der Ältere ihm unvermittelt gegen den Arm und beleidigte ihn. Der 23-Jährige konterte seinerseits mit einer Beleidigung, woraufhin der 46-Jährige die Polizei verständigte. Auf beide Männer kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung zu. Der Ältere hat zudem mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Vogt

Motorradfahrer verunfallt

In einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Mosisgreut und Eggenreute ist ein Motorradfahrer am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr gestürzt. Mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 22 Jahre alte Fahrer von der Straße ab. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Sozius wurde zur Abklärung ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Vogt

Fische gestohlen

Wegen eines Fischdiebstahls ermittelt derzeit der Polizeiposten Vogt. Einem 80 Jahre alten Mann sollen im Laufe der letzten Woche aus seinem Gartenteich im "Hochsträß" rund 150 Zierfische gestohlen worden sein. Der Wert der Fische ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Isny

Nach Unfall an Ampelanlage - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Dienstag kurz vor 15 Uhr an der Ampelanlage in der Lindauer Straße ein 11 Jahre altes Mädchen beim Überqueren der Straße von ihrem Cityroller gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeit steht im Raum, dass ein herannahender Lkw-Fahrer das Rotlicht der Anlage missachtet und das Mädchen durch eine starke Ausweichbewegung gestürzt ist. Der Vorgang könnte womöglich von weiteren Personen beobachtet worden sein. Insbesondere die jüngere Fahrerin eines goldbraunen Pkw kommt als Zeugin in Betracht, auf deren Meldung der Polizeiposten Isny nun hofft. Hinweise werden unter Tel. 07562/9755-0 erbeten.

Boms

Reifen beschädigt

Mit einem spitzen Gegenstand wurden an einem in der Kirchstraße geparkten Peugeot am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr die Reifen beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Eine Anwohnerin beobachtete zu dieser Zeit zwei Jugendliche, die in der Kirchstraße umherschlichen, ein Zusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 15.30 und 16 Uhr einen geparkten VW Polo beschädigt und ist im Anschluss geflüchtet. Der Verursacher, der vermutlich einen weißen Wagen gefahren hat, hinterließ an dem VW einen Schaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Angaben im Zusammenhang mit dem Unfall machen können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Demente Herren auf Abwegen

Zeitweise verschwunden waren zwei demente Herren im Alter von 83 und 67 Jahren am Mittwochmorgen im Raum Aulendorf. Die beiden waren zusammen mit einer Bekannten anlässlich einer Beerdigung zu Gast in einem Hotel im Stadtgebiet. Nach dem Leichenschmaus verabschiedeten sich beide auf ihr Zimmer, wurden dort aber am nächsten Morgen nicht vorgefunden. Nach einer Suche, in die auch die Polizei eingebunden war, wurden beide Herren an verschiedenen Straßenecken im Stadtgebiet gefunden. Beide waren der festen Meinung, die Nacht in ihren Hotelzimmern verbracht zu haben und konnten sich den Aufenthalt im Freien nicht erklären. Beide Herren waren glücklicherweise wohlauf.

