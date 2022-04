Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Abgeschraubte Verkehrsschilder haben Unfall zur Folge

Bislang unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagabend zwei Verkehrsschilder an einer Verkehrsinsel in der Hauptstraße abgeschraubt. Wohl aufgrund der fehlenden Verkehrsschilder übersah am Dienstag gegen 19 Uhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Verkehrsinsel und fuhr in der Folge über diese hinweg. Durch den Unfall wurde der Unterboden des Audi beschädigt, sodass Kühlflüssigkeit austrat. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen hat nun die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den unbekannten Personen, die die Verkehrszeichen entfernt haben.

Sigmaringendorf

Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen

Betrüger meldeten sich am Montagnachmittag telefonisch bei einer 48-jährigen Frau und beglückwünschten sie zu einem angeblichen Gewinn in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gaben die Täter an, dass die 48-Jährige jedoch zunächst die Transportkosten für das Bargeld begleichen müsse und daher Gutscheinkarten im Wert 900 Euro kaufen und die Gutscheinnummern telefonisch durchgeben soll. Im Anschluss würde das Bargeld von einem Sicherheitsdienst geliefert werden. Die 48-Jährige erkannte die Betrugsmasche nach einer kurzen Internetrecherche glücklicherweise frühzeitig und erstattete Anzeige bei der Polizei. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter und hinsichtlich weiterer Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Pfullendorf

Verkehrskontrolle

Weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, kontrollierten Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Dienstagvormittag einen VW-Fahrer in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür fest, dass der 20-jährige Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Marihuana. Der VW-Fahrer musste sein Fahrzeug vor Ort stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, muss der 20-Jährige mit einem erheblichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Pfullendorf

Diebstahl

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Dienstag auf den heutigen Mittwoch mehrere Aluminiumteile von dem Gelände einer Firma in der Aachtalstraße entwendet. Der Wert des Diebesguts, das in mehrere Pakete verpackt war, wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

