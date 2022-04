Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau in polizeilicher Arrestzelle

Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten hat eine 46 Jahre alte Frau die Nacht in einer polizeilichen Gewahrsamszelle verbracht. Die deutlich alkoholisierte 46-Jährige war trotz eines Hausverbots zur Wohnanschrift ihres Partners gekommen und war dort mit ihm lautstark in Streit geraten. Aufgrund der Tatsache, dass sie erheblich betrunken und mit weiteren Streitereien an der Örtlichkeit zu rechnen war, nahm die Polizei die Frau in Gewahrsam. Auf sie kommt nun die Kostenrechnung für die Übernachtung und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.

Ravensburg

Wohnmobil angefahren

Beim Fahren aus einer Parklücke hat ein Autofahrer am Dienstag kurz nach 12 Uhr am Bahnhofsplatz ein Wohnmobil übersehen. Durch den Zusammenstoß entstand ein hoher Schaden, der sich auf rund 11.000 Euro belaufen dürfte. Der 83 Jahre alte Mercedes-Lenker übersah das abgestellte Wohnmobil beim Zurücksetzen. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

Horgenzell

Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlich dürfte der Sachschaden aufgefallen sein, der am Dienstag gegen 15 Uhr in der Alten Poststraße bei einem Verkehrsunfall entstanden ist. Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin wollte wegen einer Straßensperrung wenden und fuhr dazu in eine Seitenstraße. Beim Abbiegen übersah sie den Mercedes einer entgegenkommenden 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand an den beiden Autos ein Schaden, der auf über 18.000 Euro geschätzt wird. Sie mussten nach der Kollision von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Weingarten

Rechts vor links missachtet - Unfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Gartenstraße entstanden. Der 43-jährige Lenker eines Audi befuhr die Gartenstraße in Richtung Schussenstraße und missachtete an der Einmündung der Schillerstraße die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Bad Waldsee

Senior beim Geld wechseln bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Opfer eines sogenannten Wechselfallenschwindels wurde am Dienstag gegen 10 Uhr ein 81 Jahre alter Mann in der Dreikönigsgasse gegenüber dem Parkplatz "Grabenmühle". Der Senior wurde von einem Unbekannten gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als der 81-Jährige seine Geldbörse öffnete, griff der Täter nach dem darin befindlichen Scheingeld im Wert von über 1.000 Euro und rannte in Richtung Bleicheparkplatz davon. Der Dieb wird als etwa 170 cm groß, 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll ein rundes Gesicht und kurze glatte Haare gehabt haben sowie eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 zu kontaktieren.

Altshausen

Einbrecher zugange

Einen Lagerraum im Keller einer Baustelle in der Hindenburgstraße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, aufgebrochen. Die Täter erbeuteten mehrere Elektrowerkzeuge und Zubehör des Herstellers Makita. In einen weiteren Kellerraum versuchten die Einbrecher ebenfalls einzudringen, dies misslang jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Dieb entwendet Geldbeutel

Opfer eines Diebstahls ist am Dienstag gegen 14 Uhr eine 63 Jahre alte Frau in einem Baumarkt in der Straße "Haidösch" geworden. Die Frau hatte ihren Geldbeutel während ihres Einkaufs in einer Tasche im Einkaufswagen aufbewahrt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse in einem unbemerkten Moment. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, bittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 um Kontaktaufnahme.

Waldburg

Verlorene Metallstange prallt in Gegenverkehr

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw hat am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 326 zwischen Schlier und Waldburg eine Metallstange verloren. Die etwa vier Meter lange Stange, die auf der Ladefläche des 3,5-Tonners transportiert wurde, fiel etwa auf Höhe Badstuben von der Pritsche des weißen Klein-Lkw und prallte gegen eine entgegenkommende Sattelzugmaschine. Deren 52-jähriger Lenker blieb zwar unverletzt, an der Zugmaschine entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des weißen Pritschenwagens hielt zwar unmittelbar nach dem Unfall kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung Waldburg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei geht davon aus, dass die Eisenstange einem Gerüstbauunternehmen zuzuordnen ist. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Isny

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Einen abgestellten VW Passat beschädigt und rund 5.000 Euro Sachschaden hinterlassen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagabend. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte zwischen 18.30 und 19.40 Uhr den VW auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale in der Pfluggasse an dessen linker Fahrzeugseite. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, das an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Betrunken und mit einem augenscheinlich gefälschten Führerschein war am Dienstagabend eine Autofahrerin im Bereich der Bahnhofsarkaden unterwegs. Die Frau fuhr vom dortigen Parkplatz an ihre Wohnanschrift und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Zeugen hatten die Ordnungshüter verständigt, nachdem die 34-Jährige schon beim Einstieg in ihren Wagen einen betrunkenen Eindruck machte. Auch bei der Kontrolle wirkte die Frau deutlich alkoholisiert, weshalb sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg die Polizei zur Blutentnahme begleiten musste. Damit zeigte sich die 34-Jährige nicht einverstanden und wehrte sich sowohl beim Transport als auch bei der ärztlichen Blutabnahme, weshalb ihr zeitweise Handschließen angelegt wurden. Auf die Frage nach ihrem Führerschein händigte sie dem Beamten einen italienischen Führerschein aus, der augenscheinlich gefälscht war. Weitere Recherchen ergaben, dass die 34-Jährige ihren deutschen Führerschein wegen Alkohol am Steuer verloren hatte. Sollte die Auswertung ihrer Blutproben die Alkoholisierung bestätigen, hat sie mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit zu rechnen. Zudem kommen Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein auf die Frau zu. Den vermeintlich gefälschten Führerschein der 34-Jährigen behielten die Beamten ein.

Bad Wurzach

Auto aufgebrochen

Das Autoradio und die Bordelektronik wurden am vergangenen Wochenende aus einem in Haidgau im "Kimpfler" geparkten Auto gestohlen. Der Dieb schlug die Scheibe des VW Bus ein und öffnete so den Wagen. Der Schaden, der durch die Tat entstand, dürfte sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen. Der bislang unbekannte Täter dürfte technisch versiert sein, darauf deutet die Art des Ausbaus hin. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

