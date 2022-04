Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autos brennen aus - die Kriminalpolizei ermittelt

Nach dem Brand zweier Fahrzeuge am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr in einem Innenhof in der Eugenstraße hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei standen die beiden Pkw bereits in Vollbrand. Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich von den Einsatzkräften evakuiert und vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Hitzeentwicklung und den starken Rauch wurden ein angrenzendes Geschäftshaus sowie eine Mülltonne in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung aktuell nicht aus und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Lastwagen gestoppt

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 49-jährigen Lastwagenfahrer am Montagnachmittag. Der Verkehrsteilnehmer war den Beamten in der Rheinstraße aufgefallen, als er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Bei der Hinterherfahrt fiel den Polizisten darüber hinaus auf, dass der Lastwagen mit einem vollkommen beschädigten und platten Reifen unterwegs war. Neben einer Anzeige wegen der unerlaubten Handynutzung während der Fahrt kommt auf den 49-jährigen Lenker und den Lkw-Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Inbetriebnahme des verkehrsunsicheren Fahrzeugs zu. Der Fahrer kümmerte sich im Anschluss selbst um einen Pannendienst.

Friedrichshafen

Kollision beim rückwärts Rangieren

Sachschaden entstand am Montag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Messestraße/Allmannsweilerstraße. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer stand an der Ampel und versuchte sein Fahrzeug leicht zu rangieren. Dafür legte er den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und übersah den hinter ihm stehenden Nissan einer 53-Jährigen. Diese erkannte das Vorhaben und versuchte noch auszuweichen, eine Kollision konnte die Frau dadurch jedoch nicht verhindern. Am Nissan wird die Beschädigung auf etwa 2.000 Euro beziffert, am Lastwagen des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

Eriskirch

Streit auf Bundesstraße eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch ermittelt die Polizei Langenargen gegen zwei Männer im Alter von 31 und 42 Jahren. Der Jüngere nahm im Rückspiegel wahr, dass aus dem hinterherfahrenden Citroen augenscheinlich Gegenstände flogen und sich die Schiebetür öffnete. Er ging davon aus, dass etwas nicht stimmte, hielt seinen Wagen an und sprach die vier Insassen an. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, bei dem sich beide Kontrahenten offenbar beleidigten und der Ältere seinem Gegenüber mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Streit schlichten und leiteten Ermittlungsverfahren gegen beide Männer ein.

Eriskirch

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Zu einem Nachbarschaftsstreit rückte die Polizei Friedrichshafen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in den Johann-Sebastian-Bach-Weg aus. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen waren ein 38-Jähriger mit einer 47-jährigen Nachbarin in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen beide aufeinander losgegangen sein, wodurch der Mann an der Hand, die Frau im Gesicht verletzt wurde. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte die 47-Jährige in eine Klinik. Sowohl die Frau als auch der Mann müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Meckenbeuren

Senior begeht Unfallflucht

Einen Zaunpfahl umgefahren hat am Montagvormittag ein 86-jähriger Autofahrer in der Van-Beethoven-Straße. Da der Mann im Anschluss das Weite suchte, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Meckenbeuren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Bodenseekreis

Anrufe falscher Polizeibeamter - Ermittler warnen vor Betrugsmasche

Zahlreiche Bürger, vorwiegend lebensältere Menschen aus dem westlichen Bodenseekreis, wurden Anfang dieser Woche von Betrügern am Telefon belästigt. Die Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus und schilderten, dass es den Ermittlern gelungen sei, eine Einbrecherbande festzunehmen. Bei den geschnappten Tatverdächtigen sei nun eine Liste zum Vorschein gekommen, auf der mehrere Namen potenzieller Einbruchsziele stünden. In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden. Sie gaukeln ihren Opfern vor, die Wertsachen können bei der Polizei sicher verwahrt werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben. Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, Angehörige zu sensibilisieren. Die Polizei würde niemals am Telefon nach Ihrem Vermögen fragen, oder dieses in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie persönlich bei ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe (www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche).

Meersburg

Polizei nimmt Schreihals in Gewahrsam

Weil er in der Nacht auf Mittwoch mehrfach seine Mitbewohner durch Lärm belästigte, endete die Nacht für einen offenbar unbelehrbaren 29-Jährigen in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Überlingen. Gegen Mitternacht rückten die Polizisten das erste Mal in die Daisendorfer Straße aus, da der Mann die Bewohner vom Schlafen abhielt. Die Einsatzkräfte machten den mit etwa 1,5 Promille deutlich alkoholisierten und völlig uneinsichtigen Mann auf sein Fehlverhalten aufmerksam und ermahnten ihn zur Ruhe. Offensichtlich unbeeindruckt von der Ansage der Beamten fiel er nur wenig Später erneut durch massives Geschrei negativ auf, weshalb die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei droht ihm eine Anzeige wegen Ruhestörung.

