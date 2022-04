Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bergatreute

Dutzende Fassadenbretter von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben 92 Fassadenbretter von der Baustelle am Kindergarten in der Roßberger Straße gestohlen. Das Fehlen der Holzbretter fiel am Sonntag auf. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp 4.500 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet Personen, die im Bereich des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Bretter geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Aulendorf

Farbschmiererei an Elektromarkt-Fassade

Nachdem ein Unbekannter die Gebäuderückwand eines Elektrogeschäfts in der Hauptstraße mit lila Farbe beschmiert hat, ermittelt nun der Polizeiposten Altshausen. Durch die am Sonntagnachmittag festgestellte Schmiererei entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Aulendorf

Im Schlossinnenhof randaliert

Vandalen haben über das vergangene Wochenende im Schlossinnenhof mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Unbekannten warfen einen Mülleimer sowie ein Fahrrad durch die Luft und zerstörten eine Steinbank offensichtlich mutwillig und mit brachialer Gewalt. Darüber hinaus sprühten die Täter ein bislang nicht näher bekanntes Material in eine Schließanlage und beschädigten diese dadurch nicht unerheblich. Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen zwei bislang unbekannte dunkelhaarige Jugendliche. Hinweise zu den Randalierern nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Riedhausen

Polizei warnt vor unseriösen Portalen im Internet

Einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag hat eine 55 Jahre alte Frau in den vergangenen Wochen an bislang unbekannte Betrüger verloren. Die 55-Jährige wollte auf einem Handelsportal für Goldkauf das Edelmetall erwerben und überwies gut 10.000 Euro an die seriös wirkenden Händler. Als sie im Gegenzug kein Gold erhielt, erstattete sie bei der Polizei Anzeige. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern im Internet, die über professionell wirkende Homepages und vermeintlich unschlagbare Angebote Kunden anlocken. Machen Sie sich immer bewusst: niemand hat etwas zu verschenken! Bei allzu verlockenden Angeboten ist höchste Vorsicht geboten! Informieren Sie sich immer über seriöse Bewertungsportale über die Anbieter oder suchen Sie in den gängigen Suchmaschinen nach Erfahrungsberichten und auch Problemschilderungen anderer Nutzer. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Auf www.polizei-beratung.de finden Sie einige Tipps und Tricks, die Sie vor finanziellem Schaden bewahren.

Wangen

Vorfahrtsunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.15 Uhr im Gewerbegebiet bei Niederwangen ereignet hat. Der 62-jährige Fahrer eines Kastenwagens wollte die K 8005 von der Straße "Im Unteren Feld" überqueren, um in den Mühlweg einzufahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden VW Up einer 21-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Diese versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision im Kreuzungsbereich jedoch nicht verhindern. Die junge Frau wurde leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 2.000 Euro Sachschaden. Am VW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, beläuft sich dieser auf etwa 10.000 Euro. Bei den Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Wangen

Zeuge stoppt gefährliche Fahrweise einer Seniorin

Ein Zeuge hat am Montag kurz nach 14.30 Uhr die Irrfahrt einer 75-Jährigen gestoppt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Frau mit ihrem VW von Bergatreute über Wolfegg in Richtung Wangen unterwegs. Weil sie eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss starker Medikamente stand, kam die 75-Jährige zwischen Hannober und Grenis nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte die Frau ihren Weg fort. Zwischen Leupolzbauhof und Ungerhaus geriet die Seniorin mit ihrem VW nach links von der Straße ab und blieb in einer Wiese stehen. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker hielt die 75-Jährige davon ab, weiterzufahren. Seinen Angaben zufolge war die Frau auf ihrer Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einmal sogar einen Entgegenkommenden gefährdet. Eine alarmierte Polizeistreife veranlasste bei der Seniorin eine Blutentnahme in einer Klinik und beschlagnahmte ihren Führerschein. Zeugen, denen die Frau durch ihre Fahrweise aufgefallen ist oder Personen, die dadurch gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.

Leutkirch

Heckscheibe eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen die Heckscheibe eines Seat eingeschlagen. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Oberen Vorstadtstraße vor einem Hotel. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Mit Bus Fahrzeug gestreift

Mit seinem Omnibus hat ein bislang Unbekannter am Montag gegen 17.30 Uhr einen Pkw an der Kreuzung Karlstraße/Bahnhofstraße gestreift. Der Fahrer des Busses ordnete sich an der roten Ampel in Fahrtrichtung Wangener Straße auf der rechten der beiden Fahrspuren ein. Ein 31-jähriger Renault-Lenker befand sich unterdessen auf der linken Spur, um links abzubiegen. Bei Grünlicht fuhr der Busfahrer los und streifte den Renault am rechten Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde. Mutmaßlich, weil der Unbekannte die Kollision nicht gemerkt hat, setzte er seine Fahrt unbeeindruckt fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, bittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 um Kontaktaufnahme.

Leutkirch

Unfallflucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstag, 26.03., und Samstag, 02.04., in der Quellenstraße hinterlassen. Der Unbekannte streifte mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug einen geparkten VW Polo an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker oder dessen Wagen, bei dem es sich um einen kleinen Lkw handeln könnte, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Tierköder ausgelegt

Nachdem auf einem Grundstück im Sonnenbergweg am Montag bereits zum wiederholten Male Tierköder ausgelegt wurden, ermittelt nun der Polizeiposten Bad Wurzach. Die Bewohnerin, die mehrere Hunde besitzt, fand im Eingangsbereich einen aus fettartiger Konsistenz bestehenden Brocken, der mit Glasscherben versehen war. Da die Frau bereits zum dritten Mal einen derartigen Köder in ihrem Garten aufgefunden hat, wandte sie sich an die Polizei. Die Beamten vermuten, dass die Brocken gezielt ausgelegt wurden, um die Hunde zu verletzten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Bad Wurzach

Polizei warnt erneut vor den Betrugs- und Erpressungsmaschen "Romance Scam" und "Sextortion"

Beim Polizeipräsidium Ravensburg gingen in jüngster Zeit vermehrt Anzeigen zu dreisten Betrugs- und Erpressungsmaschen ein, die als "Romance Scam" und "Sextortion" bezeichnet werden. Bei diesen Maschen lernt das spätere Opfer zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk im Internet kennen. Im Laufe der Kommunikation bringen die Täter bei der Sextortion-Masche ihr Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter anderem dazu, sich vor seiner Webcam auszuziehen oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Dabei zeichnen sie diese Aufnahmen auf und drohen im Anschluss damit, das Video oder Bild im Internet zu veröffentlichen, falls ein geforderter Geldbetrag nicht gezahlt wird. Beim Phänomen "Romance Scam" wird die Gutmütigkeit des Opfers und eine vorgespielte Liebesbeziehung so ausgenutzt, dass die Opfer von sich aus bereit sind, Geld zu übermitteln. Opfer beider Maschen, die von den Tätern bis aufs Äußerste getrieben wurden, ist ein 22-Jähriger geworden. Der junge Mann lernte bereits vor mehreren Monaten eine Frau im Internet kennen, in die er sich verliebte und mit der er intime Aufnahmen austauschte. Die Unbekannte gab vor, in Geldnot zu stecken, woraufhin der 22-Jährige mehrfach Gutscheinkarten erwarb und der Betrügerin die Codes übermittelte. Als das Opfer nun eine Nachricht erhielt, in der behauptet wurde, dass die Frau entführt wurde und er dafür Geld für deren Freilassung bezahlen solle, schaltete er die Polizei ein. Insgesamt entstand dem jungen Mann ein finanzieller Schaden von rund 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Täter den 22-Jährigen im weiteren Verlauf mit den intimen Aufnahmen zu erpressen versucht hätten und ermittelt wegen Betrugs und versuchter Erpressung. Die Polizei warnt davor, Freundschaftsanfragen von Fremden entgegenzunehmen und vor der Kamera intime Handlungen vorzunehmen. Geben Sie den Tätern niemals Geld, weder per Überweisung noch mittels Gutscheinkarten! Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs oder einer Erpressung geworden sein, so erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen zu Romance Scam und Sextortion sowie anderen Betrugs- und Erpressungsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Aichstetten

Polizei stoppt vollkommen überladenen Lastwagen

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen Lastwagenfahrer, nachdem Polizeibeamte ihn am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau einer Kontrolle unterzogen. Grund für die Untersagung waren gravierende Mängel bei der Ladungssicherung und eine erhebliche Überladung. Der ausländische Kleinlastwagen mit zulässigem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen brachte bei der Überprüfung ganze sechs Tonnen auf die Waage und war damit um etwa 70 Prozent überladen. Darüber hinaus waren die unter anderem geladenen Hydraulikteile nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

