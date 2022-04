Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weil weder er, noch sein Beifahrer einen Sicherheitsgurt angelegt hatten, kontrollierten Polizisten des Verkehrsdienstes am Montag gegen 7.30 Uhr den 29-jährigen Fahrer eines Kastenwagens. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrzeuglenker nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, um den angehängten Anhänger ziehen zu dürfen. Der 29-Jährige musste seinen Anhänger stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem gelangen sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts bei der Bußgeldstelle zur Anzeige.

Sauldorf

Einbruch

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße "Bennehöfe" verschafft. Die Täter durchsuchten in dem Gebäude eine Wohnung und erbeuteten hierbei Bargeld. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Beuron

Versuchter Whats-App-Betrug

Vorbildlich reagiert hat ein 68-Jähriger, der am Montagmorgen eine Whatsapp von einer unbekannten Nummer erhalten hatte. Betrüger gaben sich als sein Sohn aus und baten den Mann darum, eine ausstehende Rechnung zu begleichen. Nachdem der 68-Jährige an die unbekannte Nummer zurückgeschrieben hatte, dass er das lieber direkt telefonisch klären möchte, brachen die Betrüger den Kontakt ab. Anschließend verständigte er den Polizeiposten Stetten am kalten Markt. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter und hinsichtlich weiterer Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Beim Einfahren vom Gewerbegebiet "Sigmaringer Straße Süd" auf die B 32 übersah am Montag gegen 11 Uhr die 64-jährige Fahrerin eines Opel einen auf der B 32 von rechts kommenden Peugeot. Im Einmündungsbereich kam es folglich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin und der 73-Jahre alte Peugeot-Lenker blieben unverletzt.

Mengen / Rulfingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Krauchenwieser Straße ereignet hat. Der 28-jährige Fahrer eines Audi bemerkte offensichtlich zu spät, dass der vor ihm befindliche Fahrer eines VW nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, und kollidierte daher seitlich mit dem hinteren Fahrzeugteil des VW. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten die Fahrt nach der Unfallaufnahme wieder fortsetzen.

Herbertingen

Polizei sucht nach missglücktem Überholmanöver Zeugen

Wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem missglückten Überholmanöver auf der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau. Gegen 15.45 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer aus Richtung Bad Saulgau kommend versucht haben, einen Lkw zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Pkw-Lenker das Überholmanöver abbrechen. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, fuhr der entgegenkommende Skoda-Lenker mit seinem Fahrzeug auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Hierbei entstand an dem Skoda ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt indes in Richtung Herbertingen fort. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die weitere Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

