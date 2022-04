Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Brandmelder betätigt

Zu einem Brandalarm rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr in die Friedrichstraße aus. Zeugenhinweisen zufolge hatte offenbar ein unbekanntes Kind die Scheibe des Brandmelders in dem Wohnhaus eingeschlagen und den Notrufmelder gedrückt. Rauch oder Feuer war nicht feststellbar, weshalb die beteiligten Kräfte rasch wieder abrücken konnten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 13.30 Uhr in der Mühlöschstraße entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Eine 30 Jahre alte Audi-Lenkerin war in Richtung Flugplatzstraße unterwegs, erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 24 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Während der Sachschaden am Wagen der Unfallverursacherin auf rund 3.000 Euro beziffert wird, fällt dieser am Mercedes etwas geringer aus. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs

Rund 1,4 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 49-jährigen Pkw-Lenker an, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montagabend im Bereich Manzell kontrollierten. Der Fahrer musste die Polizisten in der Folge in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf ihn eine Strafanzeige zu. Die Polizisten behielten den Führerschein des 49-Jährigen ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hochstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken einen geparkten Opel touchierte und trotz eines Sachschadens von rund 1.000 Euro einfach wegfuhr. Er notierte sich das Kennzeichen und kontaktierte die Polizei, die nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet hat.

Oberteuringen

Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Pkw im Graben gelandet ist am Montag gegen 14.25 Uhr ein 21-jähriger Fahrer. Er war mit seinem Audi A3 auf der L 329 von Blankenried in Richtung Waltenweiler unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve, mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und kam neben der Straße zum Stehen. Während der 21-jährige Unfallverursacher glücklicherweise nicht verletzt wurde, dürfte an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 3.000 Euro entstanden sein. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Leitpfosten fällt hingegen gering aus.

Überlingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Ein Fahrverbot, ein Punkt im Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld drohen einem 21-jährigen Pkw-Lenker, den Polizeibeamte am Montagvormittag im Stadtgebiet gestoppt haben. Bei der Kontrolle stellten die Beamte drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann hinterm Steuer fest. Seine Angaben und auch ein Schnelltest erhärteten den Verdacht, weshalb der Heranwachsende eine Blutentnahme in einer Klinik über sich ergehen lassen musste. Die Autofahrt durfte er im Anschluss aufgrund seines offenbar berauschten Zustandes nicht fortsetzen.

Überlingen

Einem Wohnmobil aufgefahren

Eine verletzte Person und Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr ereignete. Ein 77 Jahre alter Wohnmobilfahrer wollte nach der Abfahrt der B 31 neu nach links in den Oberriedweg abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine folgende 29-jährige Audi-Fahrerin erkannte die Verkehrssituation offensichtlich zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision erlitt die 68-jährige Beifahrerin im Wohnmobil leichte Verletzungen. Am Audi der Unfallverursacherin, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, am Fiat-Wohnmobil wird dieser auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Meersburg

Mitarbeiter-Spinde aufgebrochen

Ein bislang Unbekannter hat am Montag zwischen 13 Uhr und 21.15 Uhr zwei Mitarbeiter-Spinde in einer Gaststätte in der Straße "Seepromenade" aufgebrochen und daraus Wertsachen gestohlen. Der Täter betrat den Umkleideraum und hebelte die Schränke mit einem unbekannten Gegenstand auf, bevor er mit dem bislang nicht näher bekannten Diebesgut das Weite suchte. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

