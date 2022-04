Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Passanten nach Discobesuch angegriffen - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nachdem zwei 21-Jährige am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr im Stadtgebiet von mehreren Tatverdächtigen belästigt und angegriffen wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Eines der Opfer gab gegenüber der Polizei an, nach einem Discobesuch von mehreren jungen Männern zunächst im Bereich des Zeppelinmuseums nach Getränken gefragt und später, mutmaßlich im Bereich der Karlstraße, geschlagen worden zu sein. Darüber hinaus sollen die Angreifer das Duo zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben, woraufhin eines der beiden Opfer einen zweistelligen Eurobetrag in Richtung seiner Kontrahenten warf und mit seinem Begleiter die Flucht ergriff. Die verständigten Polizeibeamten trafen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung zwei ebenfalls 21-Jahre alte Tatverdächtige an, die beim Erblicken der Beamte umgehend das Weite suchten. Sie konnten von den Einsatzkräften nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern aktuell noch an. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Immenstaad

Motorrollerfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Mann zu, als er am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Gehrenbergstraße gestürzt ist. Der Fahrer kam in einer scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt zu Fall und schlitterte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn. Ein Rettungsdienst brachte den mittelschwer verletzten Zweiradfahrer nach der notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik. An seinem Roller entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zur Unterstützung bei den Bergungsmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr am Einsatzort.

Friedrichshafen

Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Mit einer Strafanzeige muss ein 56-jähriger Mann rechnen, der am späten Sonntagabend negativ bei Anwohnern und der Polizei auffiel. Gegen 21.45 Uhr kontaktierte er das Polizeirevier Friedrichshafen und schrie einen Polizisten durch das Telefon an, dass er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt habe. Den Hinweis des Beamten auf einen Schlüsseldienst, quittierte er mit beleidigenden Äußerungen. Da auch Anwohner sich durch den Lärm des Schreihalses belästigt fühlten, rückte die Polizei nur kurze Zeit später zu seiner Wohnanschrift aus. Dabei sprach der uneinsichtige Mann erneut Beleidigungen aus und drohte den Beamten, weshalb diese nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 56-Jährigen eingeleitet haben.

Markdorf

Kassiererin mit Waffe bedroht - Täter flüchtet mit Bargeld

Nach einem Raubdelikt am Samstagabend um etwa 20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Der Täter, der auf 170 - 175 cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben wird, wartete gegen Ladenschluss offenbar ab, bis die letzte Kundin das Geschäft verlassen hatte und forderte die 28-jährige Frau hinter der Kasse dann zur Herausgabe von Geld auf. Dabei bedrohte er die Kassiererin mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Geld ich Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Discounter. Trotz intensiver Fahndung durch die verständigten Polizeibeamten, konnte der Täter flüchten. Bei der Tat war der Unbekannte mit einer weißen Softshell-Jacke mit buntem Aufdruck im Brustbereich und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er trug ein helles Basecap mit bunter Aufschrift und eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. Personen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, die Beamten unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

Salem

Mann täuscht Raub vor und geht Einsatzkräfte an

Beleidigt und anzuspucken versucht hat ein 60 Jahre alter Mann am Sonntagabend mehrere Polizeibeamte. Der Mann wählte gegen 17 Uhr den Notruf und gab an, in der Bodenseestraße ausgeraubt worden zu sein. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Raub lediglich vorgetäuscht worden war. Da sich der 60-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, transportierten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Dabei geriet er vollkommen in Rage, beleidigte die Beamten und versuchte die Polizistin am Steuer anzuspucken. Auch in der Klinik war der 60-Jährige nicht zu beruhigen. Er Randalierte, verletzte sich dabei selbst und warf erneut mit beleidigenden Äußerungen um sich. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu fixieren und letzten Endes zu beruhigen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann ein.

