Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 18 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Straße "Ölmühleweg" zwischen zwei Pkw ereignet hat, sucht das Polizeirevier Sigmaringen aufgrund unterschiedlicher Schilderungen zum konkreten Unfallhergang weitere Zeugen. Nach aktuellem Sachstand dürfte der 56-jährige Fahrer eines Ford nach dem Befahren des Kurvenbereichs auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Audi gekommen ist. Der 56-Jährige sowie die 31-jährige Fahrerin des Audi blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derweil auf insgesamt etwa 3.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montag gegen 7 Uhr in der Alten Krauchenwieser Straße. Der 20-jährige Fahrer eines Renault kam mutmaßlich aufgrund einer kurzzeitigen Ablenkung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Baum. Der Fahrzeuglenker blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt, an dem Baum wurde lediglich die Rinde beschädigt. Um das Unfallfahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Sigmaringen / Laiz

Kleidung aus Altkleidercontainer entwendet

An einem Altkleidercontainer in der Hauptstraße haben sich am Sonntag gegen 14 Uhr drei Frauen zu schaffen gemacht. Die drei bislang Unbekannten entnahmen aus dem Container mehrere Kleidersäcke, durchsuchten diese und entwendeten einzelne Kleidungsstücke. Noch bevor eine Zeugin die Polizei verständigen konnte, verließ das Trio die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zu den Frauen machen können, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Mengen

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und dem heutigen Montagmorgen eine größere Menge Diesel an einem Lkw abgeschlaucht, der in der Kesselwagstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Einbruch

Die Abwesenheit der Bewohner haben bislang unbekannte Täter ausgenutzt, die im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag in ein Haus in der Strittmatterstraße eingebrochen sind. Gewaltsam verschafften sich die Personen Zugang zum Gebäude und durchsuchten dieses im Anschluss nach Diebesgut. Über die Höhe der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell