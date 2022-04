Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ladendiebin am verkaufsoffenen Sonntag

Mehrere Kleidungsstücke hat eine 52 Jahre alte Frau wohl im Verlauf des verkaufsoffenen Sonntags aus einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz gestohlen. Die Frau wurde von mehreren Zeugen und einer Angestellten dabei beobachtet, wie sie Ware einsteckte. Als daraufhin die Polizei gerufen wurde, entdeckten die Beamten bei der Frau noch mehr gestohlene Kleidungsstücke desselben Geschäfts, weshalb sie nun mit Anzeigen wegen Diebstahls zu rechnen hat.

Isny

Einbrecher steigt ihn Wohnung ein

Im Laufe der letzten beiden Wochen hat sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße, Ecke untere Achstraße verschafft. Der Einbrecher hatte es wohl auf Elektronikartikel abgesehen - er stahl sowohl einen Fernseher wie auch eine Stereoanlage im Wert von mehreren Hundert Euro. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelte er die Wohnungstür auf. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Achberg

Kaminbrand

In Flammen aufgegangene Rußablagerungen dürften am Sonntagmorgen für einen Kaminbrand in der Argenstraße gesorgt haben. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer, durch das kein Schaden entstanden ist. Verletzt wurde niemand.

Weingarten

Kirchenfenster eingeworfen

In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Fenster der evangelischen Kirche in der Abt-Hyller-Straße eingeworfen. Mit Steinen warf der Täter wohl auf die Fenster, an denen letztlich ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Baindt

Leitplanke gestreift

Da er laut eigenen Angaben einem Fuchs ausweichen musste, hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der B 30 auf Höhe Egelsee großflächig die Leitplanke gestreift. Der 31 Jahre alte Mercedes-Lenker war in Richtung Weingarten unterwegs, als das Tier die Fahrbahn gequert haben soll. Durch das Ausweichmanöver und die Kollision entstand an seinem Wagen ein Schaden von rund 10.000 Euro. Wie hoch dieser an der Leitplanke ausfällt, wird derzeit noch geprüft. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Wilhelmsdorf

Pkw überschlägt sich bei Unfall

Mehrfach überschlagen hat sich am Sonntagabend ein BMW neben der Landesstraße zwischen Wilhelmsdorf und Riedhausen. Dessen 18 Jahre alter Lenker war im Begriff, auf seiner Fahrt nach Riedhausen an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen einer vorausfahrenden Autofahrerin anzusetzen, als Gegenverkehr kam. Während die 41-jährige Autofahrerin stark abbremste, um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Fahranfänger mit seinem Wagen nach rechts aus, kam ins Schleudern und schließlich von der Straße ab. Durch den Überschlag des BMW verletzte sich der Fahrer sowie seine zwei 15 und 16 Jahre alten Mitfahrer leicht. Der Schaden am Pkw durch den Überschlag dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, der Wagen musste abgeschleppt werden. Da die Polizei im Inneren des verunfallten Wagens Cannabisgeruch feststellte und an der Unfallstelle Utensilien zum Drogenkonsum fand, musste der Unfallverursacher die Beamten zudem zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Untersuchung seines Blutes ergeben, dass er unter Drogeneinwirkung stand, kommt auf ihn neben einer Strafanzeige wegen des gefährlichen Überholmanövers auch noch eine Anzeige wegen Unfallverursachung unter Drogeneinfluss zu.

Wilhelmsdorf

17-Jähriger an Bushaltestelle angegriffen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein 17-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle in der Austraße in Zußdorf angegriffen worden sein soll. Die unbekannten Jugendlichen sollen auf den 17-Jährigen zugegangen und ihn unvermittelt und mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, sodass er sich mehrere leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung Wilhelmsdorf. Es soll sich um vier bis fünf Jungen gehandelt haben, die etwa 1,80 cm groß waren. Einer von ihnen war laut dem Opfer dunkelhäutig, ein weiterer trug einen schwarzen Trainingsanzug. Personen, denen die Gruppe aufgefallen ist oder die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Altshausen

Vorfahrt genommen

Auf der Landesstraße zwischen Altshausen und Ebenweiler hat eine Autofahrerin am Sonntagmorgen einem Opel-Lenker die Vorfahrt genommen. Durch die Kollision der beiden Wagen entstand erheblicher Schaden. Die 49 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr von Oberweiler kommend auf die Landesstraße ein und übersah dabei den 57-Jährigen im Opel, der in Richtung Ebenweiler unterwegs war. An den Wagen entstand ein Gesamtschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird.

Leutkirch

Fahrerin nach Unfallflucht ermittelt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39 Jahre alte VW-Fahrerin rechnen, die am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Ferienparks in der Allgäuallee einen BMW angefahren und im Anschluss das Weite gesucht haben soll. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Diese fand Teile des Autos der 39-Jährigen an der Unfallstelle und zeigt sie nun wegen Verkehrsunfallflucht an. Der Schaden, der durch den Unfall entstanden ist, wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Leutkirch

Fahrer unter Drogeneinfluss

Unter der Wirkung verschiedener Rauschmittel soll ein Autofahrer gestanden haben, den die Polizei am Sonntagnachmittag in der Wurzacher Straße kontrollierte. Der 27 Jahre alte Lenker zeigte bei einer Polizeikontrolle deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Nachdem zwei Vortests ebenfalls darauf hindeuteten, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht. Sollte das Untersuchungsergebnis die Drogenbeeinflussung bestätigen, kommt auf den 27-Jährigen eine Anzeige zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell