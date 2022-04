Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr fährt ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw gegen einen in der Argenstraße in Tettnang ordnungsgemäß geparkten BMW. Hierbei entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2700.- Euro. An der Unfallörtlichkeit konnte ein Spiegelgehäuse eines VW`s der Farbe Grau des Unfallverursachers festgestellt werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-0.

Tettnang

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag etwa um 03.00 Uhr wurde ein 35-jähriger VW-Fahrer in der Lindauer Straße in Tettnang von den Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten erheblichen Atemalkohol feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Mit umgerechnet 1,21 Promille hatte der Pkw-Lenker deutlich zu viel alkoholische Getränke zu sich genommen. Er musste eine Blutentnahme über ich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der 35-jährige Mann muss mit dem Entzug des Führerscheins rechnen.

