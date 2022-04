Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Stetten am kalten Markt

Randalierenden Gast

Am frühen Sonntagmorgen etwa gegen 03.15 Uhr verhielt sich ein 42-jähriger Gast in einer Gaststätte in der Langerstraße in Stetten gegenüber anderen Gästen aggressiv. Schließlich kam es zu einem handfesten Schlag ins Gesicht gegenüber einem 24- jährigen Gast, welcher sich mit einer Ohrfeige wehrte. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Gast ungebührlich und beleidigte die Beamten. Offensichtlich hatte er dem Alkohol erheblich zugesprochen, weshalb er zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen nächtigen musste.

Bad Saulgau

Unfall beim Ausparken

Sachschaden in Höhe von etwa 3000.- Euro verursachte eine 25-jährige Honda-Fahrerin am Samstag etwa gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau. Beim Ausparken übersah sie einen hinter ihr stehenden Golf, weil sie die Heckscheibe nicht vom Schnee befreit hatte. Trotz zurufen von Zeugen und Hupens des Golf-Fahrers, setzte sie ihre Rückwärtsfahrt fort und rammte den Golf. Nach dem Unfall fuhr sie wieder in die Parklücke ein und begann laut den anwesenden Zeugen, den Schnee von der Heckscheibe zu entfernen. Sie muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

