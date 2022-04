Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen - Buttersäure Zwischenfall in Sigmaringen

Vom 31.03. - 01.04.2022 hat eine unbekannte Täterschaft in einer Wohnung in der Burgfeldenstraße das Sofa mit vermutlich Buttersäure übergossen. Zum Zeitpunkt der Ausführung war niemand in der Wohnung. Wie man in die Wohnung gelangte ist bislang unklar. Anhaltspunkte auf die Täterschaft bestehen nicht. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen, 07571/104-0, zu melden.

